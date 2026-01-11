Protestan contra ICE en diversas ciudades de Estados Unidos

Las protestas contra Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) se extenderán por diversas ciudades de Estados Unidos luego de que un agente asesinara a la ciudadana Renee Nicole Good en Minneapolis, hecho que detonará una ola de manifestaciones coordinadas en distintos puntos del país y que colocará nuevamente a ICE en el centro del debate público.

Desde primeras horas del sábado, colectivos civiles y migrantes convocarán movilizaciones simultáneas en varias regiones de EU, donde miles de personas expresarán su rechazo a las prácticas de la agencia migratoria, a la que acusan de operar fuera del marco legal y con uso excesivo de la fuerza.

En Minneapolis, considerada el epicentro de las protestas, se concentrarán decenas de miles de personas en parques y vialidades emblemáticas, donde se realizarán marchas y vigilias en memoria de Renee Nicole Good, en un ambiente marcado por el frío invernal y consignas de exigencia de justicia.

De forma paralela, se reportarán concentraciones relevantes en Los Ángeles, Maine y Portland, además de otras ciudades del territorio estadounidense, donde la ciudadanía manifestará temor y enojo ante las acciones de ICE, a las que califican como violatorias de derechos humanos.

Las movilizaciones estarán coordinadas por una amplia coalición de organizaciones, entre ellas la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, que impulsará más de mil convocatorias a nivel nacional para visibilizar el impacto de las políticas migratorias en comunidades vulnerables.

Leer más: Protestan en Minneapolis contra el ICE por muerte de Renee Nicole Good

En el sur de California, las acciones de protesta se concentrarán en distintos puntos de Los Ángeles, donde colectivos de justicia social organizarán vigilias y marchas solidarias con Minneapolis, sumándose comunidades de Long Beach, Santa Ana y el Este de Los Ángeles.

Uno de los puntos simbólicos será Mariachi Plaza, donde las personas asistentes guardarán un minuto de silencio y corearán el nombre de Renee Nicole Good, a quien reconocerán como defensora de la comunidad, reforzando el carácter pacífico y conmemorativo de la movilización.

Las manifestaciones incluirán pancartas, consignas y expresiones culturales, como danzas tradicionales, con las que los participantes buscarán denunciar lo que consideran una política sistemática de criminalización de la migración por parte de ICE.

Finalmente, las organizaciones convocantes señalarán que las protestas continuarán en los próximos días, con el objetivo de presionar a las autoridades de EU para que revisen el actuar del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas y garanticen justicia en el caso ocurrido en Minneapolis.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO