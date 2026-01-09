Protestan en Minneapolis contra el ICE por muerte de Renee Nicole Good

El ICE volvió a colocarse en el centro de la controversia nacional luego de intensas manifestaciones en Minneapolis, donde colectivos protestaron por la muerte de Renee Nicole Good durante un operativo del ICE; el caso reavivó críticas contra el ICE y su actuación en comunidades urbanas.

Desde la madrugada, manifestantes se concentraron frente al edificio federal Bishop Henry Whipple, sede de tribunales migratorios, para exigir responsabilidades al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, en un ambiente marcado por consignas y reclamos directos a los agentes.

De acuerdo con reportes oficiales, al arribo de personal federal los asistentes increparon a los agentes con gritos y pancartas, lo que derivó en un primer enfrentamiento verbal y en el despliegue de medidas de contención.

Las autoridades federales utilizaron gas lacrimógeno y dispositivos de pimienta para dispersar a la multitud, lo que dejó al menos una persona detenida durante los disturbios registrados en las inmediaciones del complejo judicial.

La tensión se incrementó un día después de que Renee Nicole Good, de 37 años, recibiera un disparo mortal durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en una zona residencial al sur del centro de Minneapolis.

El hecho fue captado en video por testigos y provocó una vigilia masiva la noche previa, en la que cientos de personas se reunieron para exigir el cese de redadas migratorias, sin que se registraran incidentes violentos.

Sin embargo, las protestas escalaron al día siguiente con consignas como “ICE fuera de Minnesota”, en escenas que recordaron operativos similares ocurridos en otras ciudades estadounidenses.

El clima de inconformidad también se reflejó en pronunciamientos políticos, luego de que el vicepresidente estadounidense señalara que el agente involucrado estaría protegido por una inmunidad absoluta, lo que incrementó la indignación social.

Cabe señalar que este jueves el ICE se volvió a involucrar en hechos de sangre, luego de balear un automóvil en el que dos personas resultaron lesionadas en la ciudad de Portland, Oregón