Ola de protestas masivas en Estados Unidos por operativos de ICE y muertes en Minneapolis

Una ola de protestas sin precedentes ha sacudido a Estados Unidos este fin de semana, luego de que operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) resultaran en la muerte de civiles en Minneapolis. Los manifestantes exigen justicia por el asesinato de Renee Good y Alex Pretti, quienes perdieron la vida a manos de agentes federales durante redadas masivas que han elevado la tensión social en todo el país.

La movilización nacional, denominada “National Shutdown”, ha paralizado actividades en estados clave como California, Arizona, Nueva York y Michigan, donde miles de ciudadanos se unieron al grito de “No trabajar, no ir a la escuela, no ir de compras”. Estas protestas buscan frenar lo que activistas califican como una “ofensiva inhumana” por parte de la administración federal de Donald Trump, la cual ha intensificado las deportaciones en las denominadas “Ciudades Gemelas”.

Al menos 51 personas fueron arrestadas en Los Ángeles durante la segunda noche consecutiva de protestas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), informaron autoridades locales.

El despliegue de ICE ha generado una crisis política que ya afecta la operatividad de empresas y escuelas, muchas de las cuales cerraron sus puertas en solidaridad con la comunidad migrante. Ante la magnitud de los eventos, el FBI ha asumido el liderazgo en las investigaciones sobre el uso excesivo de la fuerza, mientras que gobernadores de estados demócratas impulsan leyes para bloquear la colaboración de policías locales con los agentes migratorios.

La situación actual tiene sus raíces en el incremento de los operativos tácticos de ICE desde diciembre pasado. En ciudades como Minneapolis y Saint Paul, la presencia de agentes federales ha sido constante, resultando en incidentes violentos que incluyen la detención de periodistas y figuras públicas como Don Lemon. La comunidad internacional observa con preocupación cómo las protestas se extienden mientras el gobierno federal mantiene una postura inflexible de “ley y orden”.

