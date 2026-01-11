Más de 500 muertos en Irán tras dos semanas de protestas antigubernamentales

Las protestas antigubernamentales en Irán han dejado más de 500 personas muertas en dos semanas de manifestaciones, según un recuento de organizaciones de derechos humanos con sede en Estados Unidos.

Las movilizaciones empezaron el 28 de diciembre de 2025 en varias ciudades del país, inicialmente por motivos económicos —incluido el descontento por la caída de la moneda y el alza de precios— y se han transformado en un clamor más amplio contra el gobierno teocrático.

El grupo activista Human Rights Activists News Agency (HRANA) reportó que hasta el momento han muerto alrededor de 490 manifestantes y 48 miembros de seguridad, y que se han registrado más de 10 000 detenciones en el marco de la represión estatal.

Las cifras no han sido confirmadas oficialmente por el gobierno iraní, que acusa a “elementos desestabilizadores” y a potencias extranjeras de alentar las protestas. Las restricciones a internet y las comunicaciones han complicado la verificación independiente de los datos sobre las víctimas.

Desde el inicio de las protestas, las autoridades han aplicado medidas de seguridad más duras, incluido el despliegue de fuerzas especiales y acciones contra manifestantes en varias provincias. Las manifestaciones continúan pese a la respuesta estatal, y grupos civiles internacionales han expresado preocupación por el uso de la fuerza contra la población.

