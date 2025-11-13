Protestas, marchas y actos conmemorativos marcarán la jornada del jueves 13 de noviembre en la CDMX

Este jueves 13 de noviembre, la Ciudad de México será escenario de una amplia agenda de movilizaciones sociales, sindicales y conmemorativas que se desarrollarán desde la madrugada hasta la noche. Las actividades incluyen marchas, concentraciones y asambleas convocadas por colectivos magisteriales, estudiantiles y organizaciones civiles, lo que anticipa afectaciones viales en distintos puntos de la capital.

La jornada comenzará a las 4:00 horas con la movilización de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que se concentrará frente a Palacio Nacional. Desde las primeras horas, los docentes tienen previsto cercar el recinto presidencial en el marco de la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para posteriormente marchar hacia el Congreso de la Unión. La acción se realiza como parte de un paro de 48 horas en exigencia de la reinstalación de mesas de diálogo con el Gobierno federal, la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y de la Reforma Educativa, además de un mayor presupuesto a educación, salud y seguridad social.

Leer más: Trump pone fin al cierre más largo del Gobierno de EE.UU. tras firmar ley de financiación temporal

En paralelo, a las 9:00 horas, integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior (SUTIEMS) se concentrarán en la Cámara de Diputados, en apoyo a las demandas de la CNTE. El gremio docente capitalino expresó su respaldo a las exigencias por una educación pública digna y condiciones laborales justas.

Una hora más tarde, a las 10:00, la organización Resistencia Pulquera se manifestará frente al Congreso de la Ciudad de México, ubicado en Donceles y Allende, en el Centro Histórico. Su objetivo es impulsar la inclusión del Día del Pulque en el calendario cívico oficial de la capital, como reconocimiento al valor histórico y cultural de esta bebida ancestral y al trabajo de productores y promotores que han preservado su tradición.

Leer más: La CNTE van a paro de 48 horas este 13 y 14 de noviembre en CDMX y carreteras de México

Por la tarde, a las 12:00 horas, la Comunidad Estudiantil de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) realizará una asamblea en la sede Ajusco, al sur de la ciudad. El encuentro busca evaluar los avances en su pliego petitorio, que incluye la destitución de la rectora por presunta falta de atención a las demandas estudiantiles y por una gestión que califican de insuficiente frente a los problemas internos de la institución.

La Colectiva Resistencia Feminista Yautepec-Morelos se reunirá a las 13:00 horas en la Glorieta de las Mujeres que Luchan, sobre Paseo de la Reforma. Las manifestantes exigirán justicia por el feminicidio de Andrea Maylin Chino Ramos y la localización del presunto responsable, Ricardo “N”, en un acto que se suma a la ola de movilizaciones feministas contra la violencia de género en el país.

Leer más: Nvidia desmiente a Samuel García: no habrá inversión millonaria en Nuevo León, solo cooperación tecnológica

Ya entrada la noche, el Politécnico Disidente organizará una velada a las 19:00 horas en la Estela de Luz, en memoria de la primera persona no binaria que ocupó un cargo de magistrade en un tribunal electoral mexicano, hallade sin vida el 13 de noviembre de 2023 en Aguascalientes. Este acto, de carácter simbólico, busca visibilizar la violencia contra las disidencias sexuales y exigir justicia en el caso.

Finalmente, a las 19:30 horas, la organización Clan Mariposas Negras, A.C. se manifestará frente a la Cineteca Nacional, en la alcaldía Benito Juárez, para demandar el fin de la persecución policial y justicia para las víctimas de transfeminicidio. La asociación civil convocó a una concentración pacífica con la presencia de activistas y colectivos LGBTIQ+.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO