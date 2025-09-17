Miles protestan en Londres en rechazo a la visita oficial de Donald Trump

Miles de manifestantes en Londres salieron a las calles este miércoles para protestar contra la visita oficial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien llegó al Reino Unido la noche anterior para una gira de tres días. La movilización se concentró en el centro de la capital británica.

La policía metropolitana reportó la participación de más de 1,600 agentes de seguridad para vigilar la concentración convocada por la coalición “Stop Trump”, con el objetivo de evitar incidentes. Entre las pancartas se leían consignas como “Los migrantes son bienvenidos, Trump no”, y mensajes contra el racismo y la guerra en Gaza.

A pesar de las protestas, Trump y su esposa Melania fueron recibidos con una ceremonia oficial en el castillo de Windsor, residencia de los reyes Carlos III y Camila, a unos 40 kilómetros de Londres. Esta es la segunda visita de Estado del mandatario estadounidense al Reino Unido.

Rechazo social a las políticas de Trump

“Queremos dar a los británicos la oportunidad de expresar su rechazo hacia Donald Trump, su política y su racismo”, declaró Zoe Gardner, portavoz de “Stop Trump”.

Entre los asistentes también estuvo Jo Williamson, de 58 años, quien expresó su temor por el auge de líderes autoritarios en el mundo. Varias personas señalaron que la manifestación buscaba contrarrestar la concentración de la extrema derecha realizada el sábado anterior, en la que participaron más de 100,000 personas.

La visita de Trump, que comenzó el 16 de septiembre con su llegada al aeropuerto de Stansted, continuará hasta el viernes con reuniones diplomáticas y eventos oficiales. Sin embargo, las movilizaciones anticipan un ambiente de tensión política y social durante toda su estancia en el Reino Unido.

Con información de la Agence France-Presse.

