SEP prepara protocolo para atender abuso y acoso sexual en escuelas de BCS

La Secretaría de Educación Pública de Baja California Sur trabaja en la elaboración de un nuevo protocolo para prevenir, detectar y atender casos de abuso y acoso sexual en contra de niñas, niños y adolescentes en los centros educativos del estado.

La finalidad de este instrumento es contar con lineamientos claros que permitan actuar de manera inmediata ante cualquier señal de violencia sexual, garantizar la atención oportuna de las víctimas y asegurar el seguimiento institucional de cada caso.

La enlace de Género de la Secretaría de Educación Pública en el Gobierno del Estado, Rocío López Borboa, informó que el protocolo establecerá criterios específicos para la detección, intervención y canalización de situaciones que atenten contra la integridad de la niñez y la adolescencia.

Explicó que, a partir de 2026, el documento será formalizado y socializado durante las sesiones del Consejo Técnico Escolar, con el objetivo de fortalecer la información, la capacitación y el análisis entre el personal educativo.

López Borboa subrayó que el propósito central es brindar acompañamiento directo a las víctimas, generar entornos de confianza, evitar la revictimización y asegurar que las instancias correspondientes actúen conforme a la ley en contra de los agresores.

Finalmente, destacó que el protocolo tendrá un enfoque integral, al incluir acciones de prevención primaria como la sensibilización y la educación sexual, así como mecanismos de atención que contemplan la detección, intervención, notificación y canalización de los casos, además de medidas de no repetición respaldadas por la capacitación constante del personal educativo.

