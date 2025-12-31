Menores de edad concentran el 60% de las activaciones de Protocolo Alba en BCS durante 2025

Durante 2025, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California Sur emitió un total de 151 activaciones del Protocolo Alba por la desaparición de mujeres en la entidad, de las cuales 25 casos permanecen activos, es decir, las víctimas aún no han sido localizadas, de acuerdo con el seguimiento a las fichas oficiales de búsqueda.

El análisis de las activaciones revela que las mujeres menores de edad representan el grupo más vulnerable, al concentrar 92 de los 151 casos registrados, lo que equivale a alrededor del 60% del total. Esta cifra coloca a niñas y adolescentes como el sector con mayor incidencia de activaciones durante el año.

En segundo lugar se encuentran las mujeres adultas de entre 31 y 59 años, con 34 casos, seguidas por las mujeres jóvenes de 18 a 30 años, con 23 activaciones. Finalmente, el grupo de mujeres mayores de 60 años registró dos casos en todo el periodo analizado.

El sur del estado concentra la mayoría de los casos

En cuanto a la distribución territorial, el sur de Baja California Sur concentra la mayor parte de las activaciones. El municipio de La Paz registró 74 casos, mientras que Los Cabos sumó 59, lo que en conjunto representa el 88% de las activaciones del Protocolo Alba en la entidad.

En contraste, el norte del estado reportó una incidencia menor, con siete casos en Comondú, cinco en Loreto y tres en Mulegé. Además, se contabilizaron dos activaciones relacionadas con mujeres que desaparecieron mientras se trasladaban desde otro estado hacia Baja California Sur.

Análisis: una problemática que inicia en edades tempranas

Los datos de 2025 muestran que la desaparición de mujeres en Baja California Sur afecta principalmente a niñas y adolescentes, lo que coloca este fenómeno como un problema que inicia, en muchos casos, dentro de los entornos más cercanos, como el hogar, la escuela o las relaciones personales. La edad de las víctimas sugiere la necesidad de reforzar la prevención, la orientación y la detección temprana de riesgos, así como la atención oportuna ante cualquier señal de alerta.

