Activan Protocolo Alba en La Paz por desaparición de dos menores de edad

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California Sur informó que se activó el Protocolo Alba para la localización de dos menores de edad reportadas como desaparecidas en la ciudad de La Paz. Ambas adolescentes fueron vistas por última vez el 21 de septiembre en la colonia 8 de Octubre segunda sección.

Las jóvenes fueron identificadas como Margarita Contreras Temoxtle, de 13 años, y Erendira Kristal Pacheco Martínez, de 17 años, quienes de acuerdo con la PGJE se encuentran en calidad de desaparecidas.

De acuerdo con la ficha oficial del Protocolo Alba, Margarita Contreras Temoxtle es de complexión delgada, mide aproximadamente 1.50 metros, pesa 52 kilos, tiene cabello largo y lacio de color negro, tez morena clara y ojos castaños.

Por su parte, Erendira Kristal Pacheco Martínez mide aproximadamente 1.65 metros, pesa 45 kilos, tiene cabello negro crespo hasta media espalda, tez morena y ojos grandes de color negro. Como seña particular porta una argolla pequeña de plata en la oreja izquierda.

Las autoridades indicaron que se desconoce la vestimenta que ambas utilizaban al momento de su desaparición y pidieron a la ciudadanía colaborar con cualquier información que permita dar con su paradero.

La PGJE detalló que la activación del Protocolo Alba permite una búsqueda inmediata en coordinación con corporaciones de seguridad y autoridades municipales para agilizar la localización de las adolescentes.

Asimismo, la dependencia estatal informó que fue desactivado el Protocolo Alba de Katleen N, de 17 años, y Heidi Guadalupe N, de 13 años, luego de que ambas fueron encontradas sanas y salvas.