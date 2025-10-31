Activan Protocolo Alba para localizar a menor desaparecida en Los Cabos

Las autoridades estatales activaron un Protocolo Alba para la localización de la menor Graciela Nohemí Torres Bravo, de 15 años de edad, cuyo paradero es desconocido desde el pasado 28 de octubre en San José del Cabo, municipio de Los Cabos.

De acuerdo con la ficha oficial difundida por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Graciela fue vista por última vez vistiendo jumper escolar color guinda, camisa blanca de manga corta, zapatos negros y calcetas blancas.

Como seña particular, la menor presenta cicatrices en ambos brazos.

Graciela es descrita como una adolescente de complexión delgada, de 1.50 metros de estatura, tez morena, cabello castaño, rizado y largo, con ojos oscuros medianos y labios medianos.

Las autoridades solicitaron la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier información que ayude a ubicarla.

Los reportes pueden realizarse de manera anónima al número de emergencias 911 o al 8004745322 de denuncia anónima.

Según datos de la propia PGJE, en lo que va del 2025 se han emitido 132 cédulas del Protocolo Alba en Baja California Sur, de las cuales 32 continúan activas.