Miércoles 28 de Enero, 2026
La Paz

Refuerzan protocolo “Ángela Drink” para proteger a las mujeres en el Carnaval 2026

El Instituto Municipal de las Mujeres amplía la red de bares seguros y capacita a fuerzas armadas para garantizar unas fiestas libres de acoso.
28 enero, 2026
Ayuntamiento de La Paz

La seguridad de las mujeres durante el Carnaval de La Paz 2026 es una prioridad para el Ayuntamiento. En primer lugar, la directora del Instituto Municipal de las Mujeres, Christa González Robinson, presentó los avances del protocolo “Ángela Drink”. Asimismo, explicó que este código de alerta permite que meseros y gerentes ayuden a cualquier mujer que se sienta en riesgo o acosada dentro de un establecimiento.

Por otro lado, el éxito del programa ha crecido rápidamente este año. De hecho, en apenas una semana de 2026, ya se capacitó a 161 personas de 13 bares emblemáticos como Mezcalitros, La Lupita y Las Varitas. Debido a esto, la red de apoyo es ahora más amplia que el año pasado. Incluso, elementos de la Sedena, Marina y Policía Estatal se han sumado a las capacitaciones para que todas las corporaciones hablen el mismo idioma durante los días de fiesta.

En cuanto al funcionamiento, el protocolo es muy sencillo pero efectivo. Por lo tanto, si una mujer pide la bebida con el código, el personal activa medidas de resguardo. Además, pueden facilitar transporte seguro o contactar a las autoridades si la situación lo requiere. De igual forma, se instalaron enlaces con bandas moradas en los templetes del malecón para que la ayuda esté a la vista de todos en cualquier momento.

Un modelo con resultados reales

Sin duda, este protocolo ya ha salvado vidas en ediciones anteriores. Por esta razón, González Robinson recordó el caso de dos mujeres que fueron atendidas a tiempo gracias a la alerta de una mesera. A pesar de que los análisis médicos salieron negativos, la intervención permitió detener a dos personas sospechosas. Por consiguiente, el programa demuestra que la vigilancia ciudadana y la capacitación son armas poderosas contra la violencia de género.

Igualmente, la directora subrayó que el programa es un “ganar-ganar” para todos. En resumen, al resguardar a las mujeres, los bares se vuelven espacios más confiables y el Carnaval recupera su sentido familiar y seguro. De esta manera, las niñas, jóvenes y adultas paceñas pueden disfrutar del malecón con la certeza de que no están solas si surge un problema.

Finalmente, las autoridades invitan a la ciudadanía a conocer los puntos de auxilio. De esta forma, La Paz se prepara para un Carnaval donde la diversión no esté peleada con el respeto. Con estas acciones, el municipio busca que el malecón sea, una vez más, el espacio de convivencia segura que nos distingue a nivel nacional.

