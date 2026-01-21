Protocolo Ángela Drink en Carnaval La Paz 2026: qué es, cómo funciona?

Con el objetivo de reforzar la seguridad de mujeres y personas en situaciones de vulnerabilidad durante el Carnaval La Paz 2026, las autoridades municipales volverán a poner en marcha el protocolo Ángela Drink, una herramienta de auxilio que ha demostrado eficacia en eventos masivos previos.

Esta iniciativa consiste en un código de alerta discreto que puede ser usado dentro de bares, restaurantes y centros nocturnos del primer cuadro de la ciudad cuando alguien —especialmente una mujer— se siente en riesgo, acosada o en una situación potencialmente peligrosa.

¿Cómo funciona Ángela Drink?

El mecanismo es sencillo pero estratégico:

Cuando una persona se siente insegura, puede acercarse al personal del establecimiento y pedir una “Ángela Drink” , que es la señal para activar el protocolo de ayuda.

El personal, previamente capacitado , sabe que debe actuar sin alertar a posibles agresores.

Según la evaluación de riesgo, las acciones pueden incluir: Trasladar a la persona a un lugar seguro. Contactar a sus acompañantes. Solicitar apoyo de los cuerpos de seguridad.



Como parte de esta estrategia, en los sanitarios de mujeres se colocan instrucciones visuales para explicar cómo solicitar el Ángela Drink y qué esperar después de hacerlo.

Capacitación y colaboración

Para garantizar que el protocolo funcione eficazmente, el Gobierno Municipal, a través del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), ha llevado a cabo capacitaciones con:

Meseros, personal de bares y restaurantes.

Empleados de centros nocturnos y servicios relacionados.

Cuerpos de seguridad municipales y estatales.

Estas capacitaciones buscan que el personal detecte situaciones de riesgo, actúe con rapidez y respete la privacidad y dignidad de quienes solicitan ayuda.

