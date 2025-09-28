Los Cabos fortalece protocolos de seguridad ante huracanes con apoyo de EE. UU.

La Asociación de Hoteles de Los Cabos sostuvo una reunión con el Consejo Asesor de Seguridad en el Extranjero (OSAC) y representantes del Consulado General de Estados Unidos en Tijuana, con el objetivo de revisar y reforzar los protocolos de seguridad turística, particularmente aquellos relacionados con la temporada de huracanes.

Durante el encuentro, se presentaron avances en los planes de protección dirigidos a los turistas estadounidenses, quienes representan entre el 60% y 70% de los visitantes que recibe el destino cada año.

Las autoridades consulares destacaron el interés en conocer los protocolos aplicados por la iniciativa privada durante fenómenos meteorológicos. Por su parte, el sector hotelero subrayó que la seguridad del visitante es una prioridad y que existe una estrecha coordinación con instancias gubernamentales a través del Comité de Seguridad de la asociación.

“Tuvimos la oportunidad de compartir estadísticas generales del destino. Para el Consulado es muy importante conocer las acciones de seguridad implementadas por la iniciativa privada,” explicó Lilzi Orcí Fregoso, presidenta de la Asociación de Hoteles de Los Cabos.

Los esfuerzos de la asociación incluyen capacitaciones permanentes y certificaciones que han permitido posicionar a Los Cabos como un destino turístico seguro, confiable y competitivo, especialmente para viajeros de estados como California y Texas.

La colaboración entre el sector turístico y el gobierno estadounidense, a través de OSAC, permite establecer mecanismos de respuesta ante emergencias, fortalecer la percepción de seguridad y garantizar una experiencia positiva a los visitantes internacionales.