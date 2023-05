Proveedores del Ayuntamiento de Los Cabos denuncian falta de pago, exigen transparencia

Con mantas colgadas en puentes peatonales, proveedores del XIV Ayuntamiento de Los Cabos denunciaron que el tesorero municipal, José Martín Talamantes Geraldo, y el oficial mayor, Alán Sotelo, no les han pagado desde hace un año.

Los proveedores que supuestamente no han recibido sus pagos cuestionan el destino del dinero y han exigido una solución inmediata al problema de la falta de pago.

Así mismo los denunciantes, hasta ahora anónimos, aseguran que el mal manejo de los recursos se refleja en la falta de infraestructura básica, como pavimentación, parques, hospitales y agua potable en los hogares de los ciudadanos.

Ante estas acusaciones, el alcalde de Los Cabos, Oscar Leggs, invitó a los proveedores afectados a presentar sus reclamos de manera formal y ha rechazado cualquier intento de chantaje. Sin embargo, los manifestantes afirman que la falta de pago es un problema recurrente y demandan una respuesta efectiva a sus demandas.

“Pues tienen que entretenerse, pues yo les invitaría que se acerquen y que si alguien se les debe, que se acerque para que se ahorren. Es el que no merece mi atención en ese sentido porque estamos trabajando bien y al que cumple con todo lo que se le paga, ¿eh? Hay quienes quieren llevar agua a su molino, pero no es así. No vamos a caer en chantaje.”