Sheinbaum: Próxima semana sale dictamen sobre descarrilamiento del Tren Interoceánico

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que será la próxima semana cuando se presente el primer dictamen oficial sobre las causas que originaron el reciente descarrilamiento del Tren Interoceánico. Este informe es el primer paso para determinar las fallas técnicas o humanas que provocaron el incidente.

Ante la preocupación por la seguridad del sistema, la mandataria señaló que la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF) ha planteado la necesidad de una certificación estricta para el reinicio de las operaciones de transporte de personas.

Certificación internacional para mayor seguridad

Sheinbaum enfatizó que, tras concluir las investigaciones y el dictamen correspondiente, el Gobierno Federal evaluará obtener una certificación internacional. El objetivo es garantizar que el Tren de Pasajeros cumpla con los estándares globales de seguridad y dar plena certeza a la población de que el servicio es confiable.

Contexto del proyecto

El Tren Interoceánico es una de las obras estratégicas de conectividad más importantes del país, diseñada para unir el Océano Pacífico con el Atlántico. Sin embargo, los incidentes recientes han puesto bajo la lupa el estado de las vías y los protocolos de mantenimiento. Se espera que el dictamen de la próxima semana aclare si el descarrilamiento fue producto de la infraestructura actual o de factores operativos externos.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO