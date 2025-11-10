¡Próximo lunes no hay clases y si laboras se paga doble! Aquí te decimos las importantes razones

El próximo lunes 17 de noviembre de 2025 se marca como un día de descanso obligatorio a nivel nacional. Quienes deban trabajar durante esta jornada feriada tienen el derecho irrenunciable de percibir un salario triple por la prestación de sus servicios.

Este día de asueto se establece en conmemoración de la Revolución Mexicana, un evento histórico que originalmente se celebra el 20 de noviembre. La Ley Federal del Trabajo (LFT) designa formalmente como descanso el tercer lunes del mes de noviembre para asegurar un puente vacacional.

Los Días de Descanso Obligatorio son jornadas en las cuales las personas trabajadoras no deben laborar y reciben su salario diario íntegro. Si la persona empleadora y la trabajadora determinan que es necesario prestar servicios ese día, se debe pagar el salario correspondiente al descanso más uno doble adicional.

¿Por qué se paga triple el salario el próximo lunes?

El Artículo 75 de la LFT establece la obligación para ambas partes, empleadores y trabajadores, de determinar quién debe prestar sus servicios en el día de descanso. Las personas trabajadoras deben recibir el salario habitual, más uno doble por el servicio prestado, lo que resulta en un salario triple.

El tercer lunes de noviembre se incluye formalmente en la lista de los Días de Descanso Obligatorio que enumera el Artículo 74 de la LFT. Es crucial saber que si un día de descanso oficial cae en domingo, la persona empleadora debe cubrir adicionalmente la prima dominical.

¿Qué días no habrá clases para los estudiantes de la SEP?

Aunque el 17 de noviembre es el único día de descanso oficial por la LFT, los estudiantes de nivel básico gozarán de asuetos adicionales en el mes. El calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) incluye el viernes 14 de noviembre como jornada para el registro de calificaciones.

Esta actividad administrativa significa que será un día sin clases para los alumnos, permitiendo a los docentes enfocarse en la gestión de notas. Además, el viernes 28 de noviembre tampoco habrá actividades académicas para los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.