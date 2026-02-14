Proyecto de Bomberos de Cabo San Lucas avanza con aprobación oficial de AINA

El Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas recibió la aprobación de seguridad y operación por parte de las autoridades marítimas para la embarcación bombera AINA, un proyecto pionero en México destinado a fortalecer la atención de emergencias en la zona marítima.

El comandante de Bomberos, Juan Carbajal Figueroa, informó que este avance se concretó tras un proceso administrativo y técnico riguroso, que incluyó pruebas de navegación y verificación de requisitos por parte de la autoridad marítima.

“Finalmente, después de todo un proceso largo y estricto administrativamente, ya la autoridad marítima dio el visto bueno a la embarcación Aina, una embarcación bombera que se construyó en un astillero allá en la ciudad de La Paz. El día de ayer se hicieron todas las pruebas, se cumplieron los requerimientos que las autoridades marinas exigen para que una embarcación pueda navegar y tenga la matrícula correspondiente. Después de pasar estas pruebas se logró y finalmente Aina tiene matrícula y en breve va a ser trasladada hacia Cabo San Lucas la próxima semana”, explicó.

La embarcación, construida en La Paz, será remolcada en los próximos días hacia Cabo San Lucas para su puesta en operación, lo que permitirá contar con capacidad especializada para el combate de incendios en el mar, principalmente en la bahía y zona de marina donde se concentra una alta cantidad de embarcaciones.

Para lograr su funcionamiento, el personal operativo requirió un proceso de formación cercano a un año, que incluyó capacitación teórica, práctica y maniobras en el mar bajo supervisión autorizada por la Secretaría de Marina.

“Nos llevó aproximadamente un año estar en capacitación y cumplir con todos los requerimientos en cuanto al conocimiento teórico, práctico, prácticas en la mar con capitanes experimentados y bajo la supervisión de un instructor autorizado por la Secretaría de Marina (…) Hay muchas marinas en los puertos mexicanos que no tienen protección marítima y de ahí que se registran incendios de yates o embarcaciones que ponen a prueba a los bomberos municipales o voluntarios de la localidad. Y el hecho de contar con una embarcación que va a permitir extraer agua del mar para el combate de los incendios da mayor tranquilidad”, señaló.

Con esta aprobación, el Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas se posiciona como la primera corporación en México en contar con una embarcación diseñada específicamente para el combate de incendios marítimos, lo que representa un paso relevante en materia de protección civil, seguridad portuaria y atención de emergencias en zonas turísticas.

La operación de AINA permitirá reforzar la vigilancia y respuesta ante incidentes en el mar, en coordinación con las labores que ya realiza la Secretaría de Marina, sin sustituir sus funciones, sino complementando la protección contra incendios en la zona.

