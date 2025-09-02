Presentan proyecto de Casa Cuna y Casa Hogar en Los Cabos

Con una inversión estimada de 132 millones de pesos, autoridades municipales, estatales y federales, en conjunto con la Fundación BRISAS, presentaron el proyecto de la nueva Casa Cuna y Casa Hogar en San José del Cabo.

El alcalde Christian Agúndez Gómez destacó que la obra responde a una de las problemáticas más sensibles de la comunidad:

“Estamos completamente comprometidos. Este es uno de los proyectos prioritarios de la administración municipal y dará solución a una de las problemáticas más sensibles que tenemos. Gracias a la ciudadanía por su confianza y paciencia; la Casa Cuna-Casa Hogar ya son una realidad”, afirmó.

Lee más: Candidatas a reina de las Fiestas Patrias 2025 inician preparación en Los Cabos

Por su parte, la presidenta honoraria del DIF, Sol Delgado Moreno, resaltó que estos espacios representarán un paso fundamental en la protección y el bienestar de la infancia en condiciones de abandono o maltrato.

“El proyecto está pensado en las mejores condiciones técnicas, pero sobre todo en el bienestar de la niñez y adolescencia en situación vulnerable. Gracias a esta suma de voluntades y al compromiso del DIF, hoy nuestras niñas y niños conocen lo que siempre debió ser para ellos: el amor”, expresó.

El presidente de la Fundación BRISAS, Antonio Cosío, anunció que la organización estará a cargo de la primera etapa de construcción y reiteró la voluntad de contribuir a brindar un espacio digno a la niñez de Los Cabos.

El director municipal de Proyectos Estratégicos, Arturo Sandoval, detalló que el complejo abarcará 17 mil 398 metros cuadrados en tres terrenos de la colonia Monte Real. Su diseño tendrá forma de sol, símbolo de vida y esperanza. Incluirá áreas administrativas, dormitorios, comedores, lavanderías, áreas de salud, salas de visita, espacios verdes y múltiples áreas recreativas. La Casa Hogar también contará con cancha de usos múltiples, ciclovía, centro de estudios y un centro de música.

Finalmente, Sandoval adelantó que el inicio de la obra está previsto para septiembre de 2025, con fecha de conclusión estimada en abril de 2026.

Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento. Da clic AQUÍ.