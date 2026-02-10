Proyecto Coralitos en La Paz: detalles de la nueva Casa Cuna municipal

El Ayuntamiento de La Paz ha revelado detalles trascendentales sobre su próximo gran proyecto de asistencia social denominado “Coralitos”. Esta nueva Casa Cuna, cuya construcción está programada para iniciar este mismo año, no solo busca ser un refugio, sino un complejo integral de protección infantil. Carla Jonguitud Mendarozqueta, directora de Bienestar y Desarrollo Económico, destacó que el diseño contempla áreas especializadas para atender a menores desde recién nacidos hasta los 12 años de edad.

La infraestructura de “Coralitos” destaca por su organización en villas, lo que permitirá una atención segmentada y adecuada a las etapas del desarrollo infantil. El proyecto incluye la Villa Bebé, una sección para infantes de hasta 3 años, otra para niños de 4 a 6 años, y una más para el rango de 7 a 12 años. Además de las áreas habitacionales, el complejo contará con clínica propia, cocina-comedor, áreas recreativas y un bloque administrativo para garantizar una operatividad eficiente.

Un componente clave de esta obra es la inclusión de un área destinada específicamente a la Procuraduría de Protección. Al respecto, se informó que esta integración responde a las nuevas facultades nacionales de la procuraduría como órgano descentralizado, permitiendo una presencia inmediata y legal en los casos que involucren a los menores resguardados. Sobre la magnitud del proyecto, se detalló lo siguiente:

“Es un proyecto importante que nosotros vamos a iniciar su construcción este año… contempla un área para la procuraduría que esto pues es importante porque a nivel nacional ya a procuraduría se le están dando facultades como órgano descentralizado para poder tener mayor presencia”.

La ubicación de “Coralitos” será estratégica, situándose junto a Valle Concepción, en la zona sur de La Paz. Esta área ha sido seleccionada debido al crecimiento poblacional y la necesidad de acercar servicios gubernamentales a las nuevas colonias. El complejo contará con obras exteriores diseñadas para el sano esparcimiento, asegurando que el entorno de los menores sea lo más cercano a un hogar funcional y seguro, alejándose del esquema tradicional de albergues masivos.

Históricamente, la capital de Baja California Sur ha requerido de espacios que cumplan con los estándares del modelo tres de asistencia social, el cual exige personal altamente especializado. Con la creación de esta Villa Casa Cuna, el gobierno municipal no solo cumple con un compromiso de infraestructura, sino que establece un precedente en la atención de la Dirección de Bienestar y Desarrollo Económico, integrando servicios médicos y legales en un mismo predio para evitar traslados innecesarios de los infantes.

El proceso de capacitación de los 100 profesionales que laborarán en el sitio avanza a la par de los trámites administrativos de construcción. Se espera que, en los próximos meses, la primera piedra de “Coralitos” marque el inicio de una nueva etapa para la asistencia social en el municipio de La Paz, consolidando una red de apoyo que incluye a psicólogos, médicos y abogados enfocados en la restitución de derechos de los menores.

