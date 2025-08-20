Avanza proyecto de la presa “El Novillo” en La Paz con apoyo federal

El proyecto de construcción de la presa “El Novillo” en La Paz, Baja California Sur, sigue su curso con el respaldo del gobierno federal y la Comisión Nacional del Agua (Conagua). La alcaldesa Milena Quiroga Romero sostuvo una reunión en la Ciudad de México con el director general de Conagua, Efraín Morales López, donde se revisaron los avances administrativos y financieros de la obra.

De acuerdo con la información oficial, se trata de un proyecto de gran calado que busca garantizar el suministro de agua potable a más de 250 mil habitantes. La inversión total será de 1,423 millones de pesos, de los cuales 300 millones se asignarán para el arranque previsto este mismo año.

La presa tendrá una capacidad de 22 millones de metros cúbicos de almacenamiento, un caudal de 53 litros por segundo, además de una planta potabilizadora y una línea de conducción que facilitará la distribución del recurso hídrico. Con ello, La Paz contaría con su segunda presa, lo que representa un paso estratégico en el aprovechamiento de agua de lluvia en una región marcada por la sequía.

En el encuentro también participaron la titular de la Comisión Estatal del Agua, Tatiana Davis Monzón; el delegado de Conagua en BCS, Julio Villarreal; y la directora del OOMSAPAS La Paz, Zulema Lazos, quienes coincidieron en que el respaldo del gobierno federal y estatal es clave para concretar el proyecto.

La alcaldesa Milena Quiroga aseguró que el proyecto cuenta con el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum y del gobernador Víctor Manuel Castro Cosío:

“Estamos avanzando en los trabajos administrativos para que la presa ‘El Novillo’ sea pronto una realidad y garantice más agua para La Paz. Desde el inicio contamos con el respaldo de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum y vamos firmes en este proyecto que traerá más bienestar para todas y todos”.

