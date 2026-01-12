UNAM crea prueba rápida y sin dolor para detectar VPH y frenar el cáncer cervicouterino

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) presentó una innovadora prueba diagnóstica capaz de detectar de forma rápida, económica y sin dolor la presencia del Virus del Papiloma Humano (VPH), principal causa del cáncer cervicouterino, una enfermedad prevenible pero todavía responsable de miles de muertes anuales en México.

Avance científico que puede transformar la prevención del cáncer cervicouterino

El Virus del Papiloma Humano (VPH) es reconocido por organismos de salud como la principal infección de transmisión sexual vinculada al cáncer cervicouterino, cuyos casos en México representan una carga significativa para la salud pública.

La detección oportuna de los genotipos de alto riesgo, como los tipos 16 y 18, asociados a aproximadamente 65% de los casos de cáncer, es fundamental para evitar el desarrollo de lesiones premalignas y cáncer establecido.

La nueva prueba molecular desarrollada por la UNAM, basada en tecnología PCR, permite identificar hasta diez genotipos de VPH con rapidez y sin necesidad de procedimientos invasivos, superando limitaciones de métodos tradicionales como el papanicolaou, que detecta cambios celulares ya establecidos y puede resultar incómodo para muchas mujeres.

“La Organización Mundial de la Salud recomienda avanzar hacia métodos que identifiquen el virus antes de que haya daño celular”, indicó una especialista del proyecto, destacando el valor de esta prueba para la detección temprana y prevención eficaz.

¿Cómo funciona y dónde se realizará la prueba?

La prueba de la UNAM se ofrece actualmente con resultados en menos de 30 minutos y se realiza en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Las interesadas pueden agendar una cita a bajo costo a través del portal de servicios universitarios de salud.

Este enfoque busca incrementar la accesibilidad de las mujeres a pruebas de tamizaje y detonar un cambio en los hábitos de detección temprana, dado que estudios previos han señalado que más del 70% de las mujeres en México no se realizan nunca la prueba de papanicolaou, contribuyendo a diagnósticos tardíos y mortalidad prevenible.

Implicaciones para la salud pública en México

El cáncer cervicouterino sigue siendo una de las principales causas de muerte por cáncer entre mujeres mexicanas, con más de cuatro mil fallecimientos reportados recientemente.

Este avance científico llega en un momento clave: la falta de acceso regular a métodos de diagnóstico, factores culturales y miedo ante procedimientos invasivos han limitado la detección oportuna.

La introducción de una prueba indolora y ágil puede reducir las barreras que enfrentan miles de mujeres, aumentando la cobertura de detección temprana, facilitando intervenciones preventivas y, en consecuencia, contribuyendo a disminuir la incidencia y mortalidad por cáncer cervicouterino en el país.

Con este desarrollo, la UNAM refuerza su papel estratégico en la investigación en salud pública, alineándose con recomendaciones internacionales para mejorar la detección temprana del VPH y cambiar paradigmas en la lucha contra una enfermedad que, con las herramientas adecuadas, es altamente prevenible.

