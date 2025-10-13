Detecciones gratuitas contra cáncer en Morelia: Feria Integral busca llegar a más ciudadanos

Con el firme propósito de fortalecer la prevención oncológica en la población de Morelia, la Segunda Feria de Salud Integral para la Prevención del Cáncer ofrecerá servicios gratuitos de detección de cáncer de mama, cuello uterino y próstata.

La jornada se realizará el martes 21 de octubre, en la Clínica Municipal Poniente, de 8:00 a 16:00 horas, y será completamente sin costo para los asistentes.

Se realizarán pruebas de detección tanto en mujeres como en hombres sin costo alguno

La titular de la Secretaría de Bien Común y Política Social, Rosalva Vanegas Garduño, explicó que la feria responde a la necesidad de que octubre no se limite solo a sensibilizar sobre el cáncer de mama, sino que incluya más variantes de esta enfermedad.

Durante la jornada se realizarán pruebas de mama, de Papanicolaou, pruebas de detección del VPH, en mujeres de 25 años en adelante, y pruebas de cáncer de próstata a hombres que lo requieran.

José Murguía Magaña, director de la Clínica Poniente, destacó que esta feria se sustenta en la estrategia de detección oportuna y que el año pasado más de 500 personas participaron en la primera edición; se espera superar esa cifra este año.

Por su parte, Nuria Gabriela Hernández Abarca, titular de la Secretaría para la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva, anunció que habrá módulos de apoyo jurídico y psicológico para mujeres que deseen utilizarlos durante la feria.

La detección oportuna es una de las herramientas más poderosas en la lucha contra el cáncer, pues permite identificar alteraciones en etapas tempranas, cuando los tratamientos tienen mayores probabilidades de éxito.