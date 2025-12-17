¡Histórico! Juegos de PS3 corren nativamente en PS5 gracias a un emulador

La consola PS5 ha superado una barrera técnica considerada histórica, pues ahora es posible ejecutar juegos de PS3 de modo nativo, sin la limitación del streaming en la nube. El título Cloudberry Kingdom logró esta proeza, marcando un avance significativo para la comunidad gamer y el futuro retro de la plataforma.

Este logro inesperado fue posible gracias al desarrollo de terceros; específicamente, la compañía RedoApps diseñó un software llamado RedoEngine para este propósito. Este motor de emulación fue creado con una visión comercial, buscando que los desarrolladores adquieran la licencia para lanzar sus títulos de PS3 en la PS5.

La arquitectura Cell: El muro Insalvable de Sony

El principal obstáculo para la retrocompatibilidad radicaba históricamente en la arquitectura del PS3, que usaba el procesador Cell. Este diseño era radicalmente distinto al hardware x86-64 de las consolas más recientes, razón por la cual impedía la ejecución nativa de los juegos.

Sony nunca implementó el soporte nativo porque la CPU de la PS3 contenía elementos Synergistic (SPE) diseñados para tareas específicas. Estos elementos eran tan complejos que no se podían traducir o emular de forma eficiente en el hardware de la PS4 o PS5.

Justamente RedoEngine es el responsable de simular los elementos Synergistic del Cell; con ello, logra que la PS5 crea que usa ese procesador. Este no es solo un logro técnico sencillo, sino que es complicado y requiere una implementación efectiva para asegurar un rendimiento de juego adecuado.

Detalles técnicos y mejoras del RedoEngine

Según el análisis técnico de DigitalFoundry, el RedoEngine utiliza una emulación de alto nivel conocida como HLE. Este enfoque técnico evita tener que replicar cada aspecto del hardware a un nivel bajo, pues solo simula el comportamiento esencial del sistema original.

El resultado final es la versión Cloudberry Kingdom: PlayStation 3 Edition, la cual ofrece una resolución cercana a la original de 1080p. Esta aplicación también integra soporte para guardar partidas en cualquier momento y asigna los comandos del control DualShock 3 al DualSense de la PS5.