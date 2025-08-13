PSG vence al Tottenham en penales y gana su primera Supercopa de Europa

París Saint-Germain conquistó este miércoles su primera Supercopa de Europa al imponerse al Tottenham Hotspur en una dramática tanda de penales (4-3) tras un empate 2-2 en el tiempo reglamentario, en la final disputada en el Stadio Friuli de Udine, Italia.

Remontada histórica en el PSG vs Tottenham

El partido inició favorable a los ingleses, que tomaron ventaja gracias a Micky Van de Ven al minuto 39 y a Cristian “Cuti” Romero al 48. Sin embargo, el conjunto parisino reaccionó en el tramo final: Lee Kang-In descontó al 85 y Gonçalo Ramos igualó en el 90+4, llevando el encuentro directo a la tanda de penales.

En la definición desde los once pasos, Nuno Mendes convirtió el disparo decisivo que selló la victoria del PSG contra Tottenham, permitiendo que el club francés levantara su quinto trofeo en 2025 y el primero de esta competencia en su historia.

Luis Enrique: “Queremos ir a por todos los títulos”

Antes del encuentro, el técnico Luis Enrique declaró:

“En términos de títulos, queremos estar listos para ir a por todos ellos. Nuestro objetivo es mejorar como equipo y mantener la ambición que nos llevó a conquistar la Champions League”.

El entrenador español también destacó la importancia de la respuesta de los aficionados y la motivación del grupo:

“Incluso hoy, cuando paseas por París, la gente te da las gracias. Eso nos impulsa a rendir al máximo y afrontar cada desafío con determinación”.

El camino del Paris FC a la Supercopa

El Paris Saint-Germain, dirigido por Luis Enrique, llegó a este duelo como campeón de la UEFA Champions League, mientras que el Tottenham lo hizo como monarca de la UEFA Europa League. El duelo, conocido como la Supercopa de Europa 2025, ofreció un choque vibrante entre dos estilos de juego distintos.