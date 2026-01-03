El PSUV llama a la calle y eleva la confrontación tras denunciar ataque de Estados Unidos

La movilización interna se convirtió en prioridad para el oficialismo venezolano luego de que el Partido Socialista Unido de Venezuela lanzara un llamado a ocupar las calles en defensa del país, en respuesta a lo que calificó como un ataque directo de Estados Unidos contra la soberanía nacional.

El pronunciamiento del PSUV activó a toda su estructura política y territorial, desde militantes y equipos de base hasta las Unidades de Batalla Bolívar-Chávez, con el objetivo de mostrar respaldo popular y cohesión interna en un momento de máxima tensión política y militar.

Leer más: Vicepresidente de Venezuela desde Rusia exige pruebas de vida de Nicolás Maduro

La dirigencia chavista presentó la situación como una agresión externa de gran escala, al describir la acción estadounidense como “cobarde” y contraria a los principios del derecho internacional, una narrativa que busca consolidar el discurso de resistencia frente a una amenaza extranjera.

El partido gobernante trasladó el conflicto al plano internacional al convocar a gobiernos, movimientos sociales y fuerzas políticas aliadas a pronunciarse de manera inmediata, con acciones que incluyan protestas, comunicados y presión diplomática ante parlamentos, embajadas y organismos multilaterales.

Leer más: Milei celebra anuncio de Trump sobre Maduro y exhibe fractura política en América Latina

El señalamiento de una violación a la Carta de las Naciones Unidas se inserta en la estrategia histórica del chavismo de recurrir a instancias internacionales cuando percibe riesgo a la continuidad del proyecto político, apelando al lenguaje de legalidad internacional y soberanía estatal.

El comunicado del PSUV también introdujo un elemento especialmente delicado al denunciar que los ataques ordenados por el presidente estadounidense Donald Trump habrían dejado víctimas tanto militares como civiles, una acusación que eleva la gravedad del episodio y refuerza la justificación de la movilización masiva.

Leer más: Trump celebra “operación brillante” mientras Caracas acusa ataques a civiles

La convocatoria a la calle ocurre en un contexto de incertidumbre interna, marcado por versiones contradictorias sobre el paradero del presidente Nicolás Maduro y por reacciones internacionales encontradas, lo que incrementa el valor simbólico de cualquier demostración de fuerza popular.

Con este llamado, el partido oficial apuesta por cerrar filas y proyectar control político en medio de una crisis que combina presión militar externa, disputa diplomática y una batalla narrativa por la legitimidad, mientras el país entra en una fase de alta tensión y polarización.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO