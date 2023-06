“Publican” auditoría a FGR, pero ocultan las observaciones

Nos comentan que quien al parecer no ha escuchado al presidente Andrés Manuel López Obrador decir que no le gusta que se reserve información pública para evitar dar motivos a que se le critique es la Fiscalía General de la República. Nos hacen ver que la reciente publicación de la auditoría que le hizo el Órgano Interno de Control sobre la ejecución, pago y conclusión de la primera etapa del proyecto Parque Nacional de la Justicia fue un fiasco. Prácticamente la totalidad de las observaciones hechas por el OIC están testadas, es decir, ocultas para evitar que se sepa el contenido de esta información. Nos recuerdan que difundir estas auditorías, pero con información oculta, no significa de ninguna manera transparencia sino todo lo contrario. ¿Pues qué será lo que ahí contiene que no quieren que se sepa?

Morena, escudo para funcionarios de Salud cuestionados

Nos cuentan que los diputados de Morena y sus aliados tienen la tarea especifica de que no se sepa nada del sector salud y sus graves problemas. Hasta el momento han bloqueado toda posibilidad de que comparezcan los principales implicados en el desabasto de medicamentos y falta de atención médica a las personas sin seguridad social, es decir, Juan Ferrer, extitular del desaparecido Insabi; Zoé Robledo, director general del IMSS, y Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, éste último defendido ayer en la Comisión de Salud por los legisladores morenistas, pero eso sí, el zar antivacunas bivalentes estuvo en la sesión del Consejo de Morena donde fue elegido como redactor de la plataforma y proyecto de nación para 2024-2030. Habrá que averiguar si en Dinamarca la práctica es que los responsables del sistema sanitario se mantengan en total opacidad.

Mexicanos se vacunan contra Covid en EU

Y hablando de la opacidad en el manejo de vacunas, nos cuentan que, desde prácticamente todos los estados fronterizos del norte, familias mexicanas siguen cruzando a Estados Unidos para vacunarse contra Covid de manera expedita, sin costo, sin filas y burocracia, prácticamente en cualquier farmacia y con vacunas bivalentes, las más eficaces contra el virus. Quienes tienen visa han vacunado a bebés mayores de 6 meses con las fórmulas Pfizer y Moderna, porque están conscientes que en México no será vacunado más que un porcentaje pequeño de los mayores de seis años, sin contar los refuerzos al resto de la población porque ya no hay campañas de información. La pregunta es por qué tras la compra de millones de vacunas el gobierno mexicano decidió sólo promover la vacuna cubana que no está aprobada para las variantes más recientes del virus.

Noroña ya sueña con ganar… en la CDMX

Uno de los más contentos con las mediciones de corcholatas, nos cuentan, es el diputado con licencia Gerardo Fernández Noroña. Y no es para menos, si se considera que, con mucho menos recursos invertidos, está a la par del exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López. Nos dicen que su equipo presume que el legislador del PT es la corcholata que más ha crecido en las preferencias. Incluso, nos hacen ver, aunque todo indica que no le va a alcanzar para ganar la encuesta de Morena, con el capital político que logre buscará posicionarse como la opción emergente para darle continuidad a la 4T en la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.