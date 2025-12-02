Publican lista definitiva de 43 aspirantes para encabezar la Fiscalía General de la República (FGR)

El proceso para designar al próximo fiscal general de México dio un paso decisivo este lunes 1 de diciembre de 2025, cuando la Junta de Coordinación Política del Senado publicó la lista oficial con los 43 aspirantes que cumplimentaron los requisitos de la convocatoria pública para ocupar la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR).

Dentro de la lista destaca la figura de Ernestina Godoy, quien actualmente funge como encargada del despacho de la FGR. Godoy aparece en la posición 31, seguida por Hamlet García Almaguer, exdiputado federal militante de Morena. También figuran nombres como Luis Manuel Pérez de Acha —abogado y excolaborador del expresidente Andrés Manuel López Obrador— y Ricardo Peralta Saucedo, exsubsecretario de Gobernación durante la gestión de Olga Sánchez Cordero.

El calendario del proceso indica que la Jucopo sesionará el martes 2 de diciembre para revisar expedientes y seleccionar al menos 10 candidatos finalistas, quienes serán remitidos a la Mesa Directiva y luego al Pleno del Senado para su evaluación definitiva. Aunque la convocatoria abre un procedimiento de selección amplio, fuentes parlamentarias estiman que la ratificación de Godoy como titular de la FGR por nueve años podría concretarse con rapidez, dada su experiencia al frente del despacho y su perfil político.

La publicación de esta lista marca el inicio formal de un nuevo capítulo para la Fiscalía General de la República, con la expectativa de que la designación del nuevo fiscal contribuya a la estrategia de seguridad y procuración de justicia del gobierno federal.

