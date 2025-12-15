¿Cómo impactaría la publicidad en México si se prohíbe redes sociales a menores de 16 años?

Desde el 10 de diciembre de 2025, Australia se convirtió en el primer país que exige a plataformas impedir a menores de 16 años tener cuentas en redes sociales. Las empresas enfrentan multas de hasta casi 50 millones de dólares por no cumplir y deben implementar sistemas para verificar edades.

De trasladarse una política similar a México, el impacto en publicidad digital sería inmediato y considerable. Las marcas perderían una franja demográfica valiosa y tendrían que replantear sus estrategias de segmentación y perfiles de audiencia para llegar a consumidores más adultos en mercados clave.

¿Qué cambiaría en el alcance y la segmentación publicitaria en México?

La eliminación de cuentas de menores de 16 años en redes digitales reduciría de inmediato un grupo clave de usuarios para campañas de marketing, afectando impresiones y métricas de engagement que hoy se venden como estándar.

Las compañías publicitarias tendrían que recalibrar sus estrategias de targeting, puesto que las etiquetas demográficas y los datos de comportamiento para menores dejarían de existir o serían inaccesibles.

Esto significa menos opciones para dirigir anuncios a segmentos “jugadores”, “estudiantes” o “adolescentes entusiastas”, que suelen tener tasas altas de interacción.

¿Cómo México configuraría los modelos de inversión publicitaria?

Una medida como la australiana dispararía costos para anunciantes y agencias, ya que las plataformas tendrían que implementar sistemas de verificación de edad para comprobar que sólo mayores de 16 pueden tener cuentas.

Este ajuste técnico, inevitablemente, se traduciría en precios más altos por segmentación y espacios premium, porque los inventarios disponibles para campañas jóvenes disminuirían y las plataformas tratarían de compensar la pérdida de usuarios con tarifas más altas en segmentos adultos.

¿Qué efecto tendría sobre creadores de contenido y anunciantes?

En Australia, la prohibición ya está afectando a creadores de contenido que han visto caer sus seguidores y su engagement por la salida forzada de menores de 16 años de las redes. Esto a su vez reduce las oportunidades de monetización y de acuerdos con marcas.



Si México adoptara una política similar, muchos creadores e influencers perderían parte de su audiencia base, lo que impactaría directamente en campañas publicitarias basadas en colaboraciones, “influencer marketing” y difusión orgánica.

¿Qué lecciones deja Australia para México?

Australia aún enfrenta retos importantes, como eludir la ley por medio de verificación fallida o VPN, lo que abre dudas sobre efectividad y costos de implementación. Además, la medida está generando debates sobre privacidad, equidad de acceso y la necesidad de equilibrio entre protección y libertad digital.

México tendría que considerar no sólo los impactos económicos para el sector publicitario sino también la viabilidad técnica y el impacto social antes de replicar un modelo que, por ahora, da resultados mixtos en Australia.