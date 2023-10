El pudor, un obstáculo en la lucha contra el Cáncer de mama en Los Cabos

En el marco del mes contra la lucha del cáncer de mama, eliminar el pudor en gran parte de las mujeres mexicanas para que se practiquen estudios de tamizaje y detectar a tiempo esta enfermedad sigue siendo el principal reto al que se enfrenta el sector salud.

En Los Cabos, donde de acuerdo con el documento “Migración interna en México” elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), poco más de 200 mil personas provienen de otros estados, especialistas en salud señalan que en muchas ocasiones las mujeres no acuden a realizarse una mastografía debido a que su idiosincrasia no se los permite, así lo comentó Jaqueline Samaniego Cárdenas, coordinadora de la Brigada Médica de Salud Municipal.

“Tomando en cuenta que cada mes llegan muchas familias de fuera, llegan en su mayoría de los estados el sureste, donde desgraciadamente no es falta de educación de las mujeres acudir a checarse lo que sea, en este caso el cáncer de mama y tienen una influencia muy fuerte de los varones, que no les permiten hacerlo. Entonces cómo se trabaja ese tema previamente aquí en Los Cabos, la da la influencia que vienen de esas entidades y que están ahí y aunque estén los camioncitos para atenderles, no van”, señaló Samaniego Cárdenas.