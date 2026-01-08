Puebla se consolida como destino clave: cuarto estado más visitado de México

La entidad de Puebla se ubicó como el cuarto destino más visitado en México durante 2025, tras registrar un crecimiento sostenido del turismo que la posiciona detrás de Quintana Roo, Ciudad de México y Jalisco, informó la Secretaría de Desarrollo Turístico.

Con casi 18 millones de visitantes a lo largo del año pasado, Puebla confirmó su avance en los indicadores de turismo, con un aumento de 5.3% respecto a 2024, según datos oficiales presentados por autoridades estatales.

La llegada de turistas generó una derrama económica que rondó los 20 mil millones de pesos, reflejando la importancia del turismo para la economía local. La ocupación hotelera promedio fue del 51 %, con una estancia media de 1.84 noches, cifras que evidencian un interés creciente tanto de visitantes nacionales como internacionales.

Autoridades locales destacaron que el crecimiento del turismo no solo se traduce en número de visitantes, sino también en mayor actividad económica en servicios, gastronomía, cultura y comercio, consolidando a Puebla como un destino competitivo a nivel nacional.

Detalles del avance turístico en Puebla

De acuerdo con la Secretaría, más de 6.6 millones de turistas nacionales se hospedaron en alojamientos del estado durante 2025, mientras que los visitantes internacionales crecieron casi 10 % en comparación con el año previo. El aeropuerto de Huejotzingo también reflejó un alza en el flujo de pasajeros, con un incremento cercano al 17 %.

La estrategia de turismo de Puebla incluyó presencia promocional en 17 países y múltiples plataformas de comercialización, así como un impulso al segmento de Pueblos Mágicos, que reportó aumentos en la afluencia de visitantes.

La expansión del turismo en Puebla ha tenido repercusiones en la generación de empleo: el sector turístico empleó a más de 213 000 personas para el tercer trimestre de 2025, un incremento del 12 % respecto a 2024. Asimismo, es uno de los principales motores de empleo entre jóvenes y mujeres en la entidad.

