Puebla nominada en Food and Travel 2025 Reader Awards

El estado de Puebla ha vuelto a colocarse en el centro del escenario turístico nacional al ser nominado en dos categorías clave de la décima edición de los Food and Travel 2025 Reader Awards. La Secretaría de Desarrollo Turístico, encabezada por Carla López-Malo Villalón, informó que la entidad compite como Mejor Destino Gastronómico de México, mientras que el exclusivo Hotel Cartesiano participa en la terna de Mejor Hotel Urbano.

Esta nominación responde a la vasta riqueza culinaria de la región, que se sustenta en sus cuatro grandes temporadas: el mole poblano, los chiles en nogada, el mole de caderas y la cocina de cuaresma. De acuerdo con las autoridades, estos galardones son decididos por los votos de los lectores, lo que refuerza el posicionamiento de Puebla como un referente de hospitalidad y sabor ante viajeros nacionales e internacionales.

El trabajo coordinado entre la iniciativa privada y el Gobierno del Estado de Puebla ha sido fundamental para alcanzar estas distinciones. El gerente del Hotel Cartesiano, Héctor Guerrero, subrayó que estar en la lista de los mejores hoteles urbanos es un orgullo que refleja la arquitectura de vanguardia y el servicio de lujo que ofrece la capital poblana a sus visitantes.

Estrategia turística y gastronómica hacia 2026

Dentro del contexto de reactivación económica, la secretaria Carla López-Malo destacó que el año 2026 será estratégico, ya que se impulsará la promoción en eventos globales como la Copa del Mundo 2026. Por su parte, Juan José Sánchez Martínez, presidente de la Canirac Puebla, afirmó que la gastronomía es el baluarte más fuerte de la entidad, logrando alianzas sólidas que permiten a los restaurantes locales competir con los más altos estándares internacionales en los Food and Travel Reader Awards.

Las votaciones para apoyar a Puebla en esta edición estarán abiertas hasta el próximo 30 de enero de 2026. Se invita a la ciudadanía a participar a través del portal oficial de la revista Food and Travel México para consolidar el liderazgo del estado en el sector de los viajes y la alta cocina.

