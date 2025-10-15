Sectur elige a Puebla como anfitrión del Tianguis Turístico 2027

La Secretaría de Turismo del Gobierno de México (Sectur) anunció oficialmente que el estado de Puebla será la sede del Tianguis Turístico México 2027, el evento más importante del sector turístico del país.

La decisión fue resultado de un proceso técnico, transparente y unánime realizado por el Comité de Selección, tras evaluar las propuestas de cinco estados: Ciudad de México, Guanajuato, Nuevo León, Puebla y Veracruz.

El anuncio fue realizado por la titular de la Sectur, Josefina Rodríguez Zamora, quien subrayó el carácter riguroso del análisis y la solidez de la candidatura poblana:

“Después de un análisis técnico y documentado, llegamos a la conclusión, de manera unánime, que el ganador para el Tianguis Turístico 2027 será el estado de Puebla. Prepárense para recibir a los 32 estados y a más de 45 países que nos visitarán en 2027”.

La convocatoria oficial fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de agosto, y las propuestas fueron recibidas hasta el 17 de septiembre. Los criterios evaluados incluyeron infraestructura, conectividad, capacidad hotelera, oferta turística, y el nivel de compromiso mostrado por cada entidad participante.

Puebla destacó por cumplir con los estándares necesarios y presentar una propuesta competitiva, lo que le permitió ganar la sede del evento turístico más relevante de México.

El Tianguis Turístico México 2027 reunirá a representantes de los 32 estados del país y más de 45 países, convirtiéndose en una plataforma clave para la promoción turística, el fortalecimiento de relaciones comerciales y la atracción de inversiones hacia los destinos nacionales.