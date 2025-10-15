Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Martes 14 de Octubre, 2025
HomeTurismoSectur elige a Puebla como anfitrión del Tianguis Turístico 2027
Turismo

Sectur elige a Puebla como anfitrión del Tianguis Turístico 2027

La Sectur anunció que Puebla será sede del Tianguis Turístico 2027, el evento más relevante del sector, con presencia de 32 estados y más de 45 países.
Luis Castrejón
14 octubre, 2025
0
19
Tianguis Turístico 2027

Foto: Foto Especial

La Secretaría de Turismo del Gobierno de México (Sectur) anunció oficialmente que el estado de Puebla será la sede del Tianguis Turístico México 2027, el evento más importante del sector turístico del país.

La decisión fue resultado de un proceso técnico, transparente y unánime realizado por el Comité de Selección, tras evaluar las propuestas de cinco estados: Ciudad de México, Guanajuato, Nuevo León, Puebla y Veracruz.

El anuncio fue realizado por la titular de la Sectur, Josefina Rodríguez Zamora, quien subrayó el carácter riguroso del análisis y la solidez de la candidatura poblana:

“Después de un análisis técnico y documentado, llegamos a la conclusión, de manera unánime, que el ganador para el Tianguis Turístico 2027 será el estado de Puebla. Prepárense para recibir a los 32 estados y a más de 45 países que nos visitarán en 2027”.

La convocatoria oficial fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de agosto, y las propuestas fueron recibidas hasta el 17 de septiembre. Los criterios evaluados incluyeron infraestructura, conectividad, capacidad hotelera, oferta turística, y el nivel de compromiso mostrado por cada entidad participante.

LEE MÁS: Los Cabos recibe por primera vez el Virtuoso Chairman’s, evento global del turismo de lujo

Puebla destacó por cumplir con los estándares necesarios y presentar una propuesta competitiva, lo que le permitió ganar la sede del evento turístico más relevante de México.

El Tianguis Turístico México 2027 reunirá a representantes de los 32 estados del país y más de 45 países, convirtiéndose en una plataforma clave para la promoción turística, el fortalecimiento de relaciones comerciales y la atracción de inversiones hacia los destinos nacionales.

  • Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasSecretaría de Turismo del Gobierno de MéxicoTianguis Turístico México 2027
Articulo anterior

Walmart sufre caída de red telefónica móvil Bait en México

Siguiente articulo

CIBNOR celebra su 50 aniversario como referente nacional en ciencia e innovación