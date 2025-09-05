¿Habrá puente escolar por el 16 de septiembre 2025? Esto dice la SEP

Con el inicio del Mes Patrio, muchos padres de familia y estudiantes se cuestionan si habrá puente en septiembre por la conmemoración de la Independencia de México. El calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP) ya tiene la respuesta.

De acuerdo con el calendario escolar 2025-2026 de la SEP, la situación para este mes es particular:

El martes 16 de septiembre de 2025 está oficialmente marcado como suspensión de labores educativas por el Día de la Independencia de México. Es importante destacar que, a diferencia de otros feriados, esta fecha no se recorre al lunes más próximo .

Por su parte, el lunes 15 de septiembre (día en que se celebra tradicionalmente el Grito de Independencia ) aparece en el calendario como un “día conmemorativo o de reflexión” , pero no está marcado como suspensión de clases . Esto significa que las actividades escolares se llevarán a cabo con normalidad ese día. LEER MÁS: Registro Beca Rita Cetina 2025: cuándo y cómo inscribirse al apoyo para secundaria



Entonces, ¿habrá puente en septiembre 2025?

La respuesta es no. Al caer en martes y no haber suspensión el lunes 15, no se formará un puente escolar largo. El descanso será únicamente el día martes 16 de septiembre, por lo que los estudiantes regresarán a clases el miércoles 17.

¿Cuándo será el próximo puente o fin de semana largo?

Si estás planeando tus viajes y días de descanso, el calendario de la SEP señala que el próximo puente escolar o fin de semana largo será en noviembre. El feriado por el Día de la Revolución Mexicana (20 de noviembre) se adelantará al lunes 17 de noviembre de 2025, formando un fin de semana largo del sábado 15 al lunes 17.

Recuerda que este calendario aplica para todas las escuelas públicas y particulares incorporadas al sistema educativo nacional. Siempre es recomendable confirmar las fechas con la institución educativa de tus hijos, ya que algunas podrían tener días adicionales marcados en su calendario interno.

