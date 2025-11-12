Puente recién inaugurado colapsó en China tras deslizamiento de tierra

Un tramo del puente Hongqi, ubicado en la provincia de Sichuan, al suroeste de China, colapsó el martes 11 de noviembre, apenas dos meses después de haber sido inaugurado. La estructura de 758 metros de longitud sufrió un deslizamiento de tierra que provocó el colapso parcial del viaducto, sin dejar víctimas fatales, de acuerdo con reportes de medios internacionales.

El gobierno local del condado de Maerkang informó que el puente había sido cerrado al tránsito de manera preventiva tras detectarse grietas en la base y movimientos de tierra en el área. Horas después, la ladera cedió y una parte del puente colapsó, cayendo sobre el río que atraviesa la región montañosa. Las autoridades señalaron que el cierre oportuno evitó una tragedia, al no registrarse personas heridas ni fallecidas.

Equipos de emergencia permanecieron en el lugar para evaluar los daños y monitorear la estabilidad del terreno. Según las autoridades chinas, las lluvias recientes y la inestabilidad geológica de la zona habrían sido los principales factores del siniestro, aunque las investigaciones oficiales continuaron para determinar si existieron fallas estructurales o deficiencias en la construcción.

El puente colgante Hongqi había sido inaugurado en septiembre de 2025 como parte de una carretera nacional que conecta el centro de China con la región del Tíbet. Esta vía fue considerada estratégica para el transporte y la integración regional, y la obra estuvo a cargo de la empresa estatal Sichuan Road & Bridge Group, que tardó más de tres décadas en concluirla debido a la compleja geografía del terreno.

El puente colgante era uno de los más largos del país y su diseño se había presentado como ejemplo de ingeniería moderna aplicada a zonas montañosas. Sin embargo, tras el colapso, videos grabados por habitantes de la zona mostraron el momento en que uno de los extremos del viaducto se desprendió, levantando una nube de polvo que cubrió el valle.

En las imágenes difundidas en redes sociales se observó cómo las columnas principales cedieron ante el movimiento de tierra, provocando la caída de grandes bloques de concreto. Las escenas generaron debate entre usuarios y especialistas sobre la seguridad de las megaobras de infraestructura que China ha impulsado en los últimos años para fortalecer su red de transporte.