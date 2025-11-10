SEP confirma nuevo puente escolar tras el 20 de noviembre

La SEP confirmó que habrá un puente escolar del viernes 28 de noviembre al lunes 1 de diciembre para estudiantes de los niveles preescolar, primaria y secundaria, tanto de escuelas públicas como privadas incorporadas al calendario oficial.

Este descanso extra se debe a que ese viernes es jornada de sesión del Consejo Técnico Escolar (CTE), una reunión obligatoria para docentes donde se revisan avances académicos y se planifican estrategias de enseñanza. Al coincidir con el fin de semana, se “construye” un puente de tres días para los estudiantes.

¿Por qué este puente?

La SEP explicó que, además del feriado por la conmemoración de la Día de la Revolución Mexicana, el calendario escolar 2025‑2026 incluye estas sesiones del CTE como días sin clases para los alumnos. Esta vez, al caer la sesión el viernes 28, los escolares disfrutarán de viernes, sábado y domingo sin clases.

¿Qué deben saber los padres y alumnos?

Este puente no afecta el número de días efectivos de clases, pues la jornada del CTE no es para los alumnos sino para el personal docente. Las familias pueden planear actividades o descansos durante esos tres días, teniendo en cuenta que es una pausa escolar oficial. Es importante verificar que la escuela esté incorporada al calendario SEP para que aplique este descanso.

¿Qué viene tras el puente?

El calendario oficial también contempla otros días de suspensión para el resto del ciclo escolar 2025‑2026, como el 25 de diciembre (Navidad), el 1 de enero (Año Nuevo), la sesión del CTE del viernes 30 de enero, el lunes 2 de febrero (Promulgación de la Constitución), el lunes 16 de marzo (Natalicio de Benito Juárez), entre otros.

