¡Sí habrá puente! Conoce qué escuela de La Paz suspenderá clases el 15 y 16 de septiembre

En La Paz, Baja California Sur, la Preparatoria Morelos informó que suspenderá labores los días lunes 15 y martes 16 de septiembre de 2025, por lo que sus estudiantes tendrán un puente escolar y regresarán a clases el miércoles 17 de septiembre.

Comunicado oficial de la escuela

En un breve aviso dirigido a su comunidad estudiantil, la administración de la institución detalló que la suspensión aplica para todos los turnos y modalidades.

“Se suspenden labores los días lunes 15 y martes 16 de septiembre del año en curso. Regresando a las actividades el miércoles 17 de septiembre”, señala el comunicado.

Contrasta con el calendario de la SEP

De acuerdo con el calendario escolar 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el martes 16 de septiembre es día de suspensión oficial por la conmemoración de la Independencia de México, pero el lunes 15 de septiembre no está marcado como día de descanso, por lo que las clases deberían realizarse de forma normal.

Sin embargo, la Preparatoria Morelos decidió ampliar el descanso, otorgando un puente escolar de dos días a su comunidad.

Recomendación a padres y alumnos

Se recomienda a padres de familia y estudiantes verificar directamente con las autoridades de sus planteles si tendrán ajustes similares, ya que cada institución puede programar suspensiones adicionales en su calendario interno.

