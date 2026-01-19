Puente Nichupté en Cancún enciende alertas técnicas por grietas y aún no se inaugura

La recta final del Puente Nichupté, una de las obras de infraestructura más emblemáticas de Cancún, enfrenta un ajuste técnico relevante tras detectarse agrietamientos en el concreto de algunas uniones modulares dentro de la zona lagunar. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes confirmó que la estructura será reforzada antes de su inauguración, programada para finales de enero de 2026.

Las observaciones se concentran en tramos construidos sobre un lecho lagunar con alta karsticidad, una condición geológica que complica la estabilidad de grandes obras. Autoridades federales reconocieron que ciertas partes del puente han presentado movilidad, un comportamiento previsto dentro de este tipo de terrenos, pero que obliga a reforzar puntos específicos para garantizar el desempeño estructural a largo plazo.

Desde la delegación de la SICT en Quintana Roo se precisó que no se trata de un daño estructural que comprometa la seguridad de la obra. Sin embargo, se realizarán pruebas de carga dinámicas y estáticas antes de la entrada en operación, con el objetivo de comprobar que el puente cumple plenamente con los criterios técnicos para los que fue diseñado.

El plan de reforzamiento contempla la colocación de cuatro pilotes adicionales y una trabe metálica en al menos tres apoyos de la estructura de concreto. Estas intervenciones buscan absorber mejor los movimientos del subsuelo y reforzar las uniones modulares, particularmente en los tramos que cruzan la laguna Nichupté.

A pesar de estos ajustes, el avance físico del proyecto se mantiene en niveles elevados. La obra registra alrededor de 93 por ciento de ejecución, con el entronque al bulevar Kukulcán ya concluido. En paralelo, continúan los trabajos de instalación de luminarias en los primeros kilómetros del puente y los detalles finales de pintura a lo largo de sus 11 kilómetros de extensión.

Desde el gobierno estatal se ha insistido en que el proyecto está prácticamente listo. La gobernadora Mara Lezama ha señalado que el avance global supera el 92 por ciento y que la apertura al público podría concretarse a finales de enero de 2026, una vez concluidos los trabajos complementarios y las verificaciones técnicas finales.

El Puente Nichupté está diseñado para operar de manera gratuita y se perfila como una solución clave para la movilidad de Cancún. La nueva vialidad permitirá descongestionar los accesos a la zona hotelera, reducir tiempos de traslado y ofrecer una alternativa estratégica para residentes y turistas en una ciudad marcada por el crecimiento acelerado y la presión vial.

Más allá del ajuste técnico, el proyecto mantiene su carácter simbólico y funcional. Se trata de una obra largamente demandada por la población local y el sector turístico, cuyo impacto va más allá del tránsito vehicular, al incidir en la calidad de vida, la convivencia familiar y la resiliencia urbana de uno de los destinos más importantes del país.

