Puente Nichupté vuelve a retrasarse y su inauguración se moverá a enero pese a más de un año de promesas

El calendario del Puente Vehicular Nichupté volvió a modificarse y la obra, anunciada como emblema de conectividad para Cancún, ahora apunta a inaugurarse en enero, de acuerdo con la gobernadora Mara Lezama. La mandataria confirmó que el proyecto requiere ajustes finales antes de abrirse al público, pese a que durante meses se había sostenido que diciembre sería la fecha definitiva para el corte de listón.

El anuncio se suma a una secuencia de aplazamientos que acompañan al puente desde su presentación en 2022, cuando fue declarado prioritario para aliviar el tránsito entre la zona hotelera y el centro de la ciudad. Durante 2024 y 2025 circularon varias fechas tentativas, incluida la hoy descartada inauguración de diciembre. La nueva expectativa, señala Lezama, responde a la complejidad técnica de una infraestructura de gran escala.

La gobernadora también aprovechó para frenar rumores sobre un supuesto cobro por uso del puente, una versión que se ha repetido en redes sociales desde que avanzó la construcción. Aseguró que la infraestructura será completamente gratuita y que no existe intención alguna de implementar peaje, tal como se definió desde que el proyecto fue planteado ante el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

La aclaración responde a que en el sexenio estatal anterior sí se consideró un esquema de cuota para financiar parte de la obra, modelo que finalmente quedó descartado tras acuerdos entre el gobierno federal y la administración estatal actual. Lezama reiteró que desde esa negociación se estableció que el puente no implicaría costo para conductores, un punto que considera fundamental para garantizar libre movilidad entre los polos turísticos y urbanos.

El contraste entre la postura actual y la agenda previa se hizo más evidente luego de que el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, asegurara semanas atrás que la inauguración de diciembre seguía firme. En su visita de supervisión, incluso reportó un avance superior al 90% y dio por hecho que la apertura ocurriría al cierre del año, lo que hoy ya no coincide con la postura oficial del Gobierno del Estado.

La diferencia en declaraciones públicas revela la presión por mostrar resultados en una obra que impactará directamente en la movilidad de miles de residentes, trabajadores y turistas. La demora no altera el avance físico del proyecto, pero sí alimenta cuestionamientos sobre la coordinación entre autoridades y la precisión en la información que se ofrece a la ciudadanía.

Mientras se afinan detalles, el puente permanece como una de las infraestructuras más esperadas de Quintana Roo, especialmente en un Cancún cuya carga vehicular exige nuevas rutas de acceso hacia la zona hotelera. La obra, una vez concluida, busca reducir tiempos de traslado y disminuir la dependencia de la única vía principal, una demanda histórica del sector turístico y empresarial.

