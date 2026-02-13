Puente Nichupté se retrasa otra vez: Mara Lezama fija nueva fecha para marzo o abril

El Puente Vehicular Nichupté no abrirá en la fecha prevista y su inauguración se moverá a marzo o abril, confirmó la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama. La obra, considerada estratégica para la movilidad de Cancún, debía concluir a finales del mes pasado, pero acumula un nuevo ajuste en el calendario.

La mandataria atribuyó el aplazamiento a los fuertes fenómenos de Norte que han impactado Cancún en semanas recientes. Los frentes fríos que han golpeado la Península de Yucatán generaron condiciones adversas para los trabajos en la zona lagunar, donde se levanta esta infraestructura que conectará el centro de la ciudad con la zona hotelera.

Leer más: Por crisis sanitaria en Cuba; Alemania y Reino Unido bloquean viajes a la isla

La revisión técnica también pesa en el cronograma. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes confirmó que se reforzó la estructura antes de su apertura debido a agrietamientos detectados en el concreto en las uniones de las partes modulares, específicamente en el tramo sobre la laguna. La decisión apunta a evitar riesgos y garantizar la durabilidad de la obra.

La coordinación entre el gobierno estatal y la federación marcará el siguiente paso. Lezama anunció una reunión próxima con la SICT para evaluar el avance real del puente y revisar el entronque vial con el bulevar Kukulcán, a la altura del kilómetro 14 de la zona hotelera, punto clave para desahogar el tráfico en temporadas altas.

Leer más: Mahahual estalla en plena temporada alta: bloquean el puerto Costa Maya y frenan a más de 12 mil cruceristas

El impacto en la movilidad de Cancún sigue siendo el eje de la discusión pública. El puente Nichupté busca ofrecer una vía alterna a la saturada conexión actual hacia la zona hotelera, reduciendo tiempos de traslado y mejorando la respuesta ante contingencias, incluidos fenómenos meteorológicos y emergencias.

La presión social y empresarial por su apertura no es menor. El sector turístico observa con atención cada ajuste, ya que la infraestructura incide directamente en la experiencia del visitante y en la logística diaria de trabajadores que se desplazan entre el centro urbano y el corredor hotelero.

Leer más: Frentes fríos limpian el Caribe mexicano: baja el sargazo en Cancún y Riviera Maya

La gobernadora también abordó el frente sanitario ante el brote nacional de sarampión. Informó que Quintana Roo dispone de 236 mil vacunas y que se esperan más dosis en los próximos días, las cuales ya se aplican en centros de salud, módulos itinerantes e incluso en hoteles, como parte de la estrategia acordada a nivel federal.

El escenario combina infraestructura y salud pública en un estado cuya economía depende del dinamismo turístico. El puente Nichupté, aún en fase de ajustes finales, representa una promesa de alivio vial que ahora queda sujeta a condiciones climáticas, revisiones estructurales y acuerdos interinstitucionales.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO