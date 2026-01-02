Puente Nichupté vuelve a modificar la apertura, ahora para finales de enero

La apertura del Puente Nichupté se perfila para finales de enero de 2026, de acuerdo con la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, quien aseguró que la obra se encuentra prácticamente concluida y será de uso completamente gratuito, despejando versiones sobre un posible cobro por su utilización.

El proyecto registra un avance global superior al 92 por ciento y presenta etapas casi terminadas en puntos clave. El entronque Colosio alcanza 98.5 por ciento de avance, la zona terrestre 98.3 por ciento, el gran arco metálico 95.6 por ciento y la zona lagunar 91.8 por ciento, mientras que el entronque del bulevar Kukulcán, uno de los tramos más complejos, reporta 79.3 por ciento.

Con una longitud de 8.8 kilómetros, que supera los 11 kilómetros al considerar sus entronques, el Puente Nichupté contará con tres carriles de circulación y se convertirá en una nueva vía estratégica para conectar de manera más eficiente la zona urbana de Cancún con la zona hotelera, históricamente saturada en horas pico.

La obra responde a una demanda de larga data de habitantes y del sector turístico, al ofrecer una alternativa real para reducir los tiempos de traslado. De acuerdo con las estimaciones oficiales, el puente permitirá ahorrar más de 45 minutos en recorridos cotidianos, un cambio significativo en la dinámica de movilidad de la ciudad.

Además del impacto en la vida diaria de trabajadores y residentes, el sector turístico anticipa beneficios directos. La reducción en los tiempos de traslado facilitará el acceso a hoteles, playas y centros recreativos, fortaleciendo la competitividad del destino frente a otros polos turísticos del país y el Caribe.

Desde el ámbito ambiental, el proyecto ha sido defendido como una obra compatible con el entorno natural. Durante su construcción se aplicó tecnología de última generación para evitar afectaciones al sistema lagunar de Nichupté, uno de los ecosistemas más sensibles de la región.

La expectativa también se extiende a los espacios recreativos cercanos. César Barrios, director del Parque Cancún, estimó que la apertura del puente podría duplicar la afluencia de visitantes en temporada vacacional, al reducir en aproximadamente 20 minutos el tiempo de llegada al parque.

En un contexto de crecimiento urbano y turístico sostenido, la apertura del Puente Nichupté se presenta como una infraestructura clave para mejorar la movilidad, elevar la calidad de vida de la población y reforzar la imagen de Cancún como un destino moderno y funcional.

