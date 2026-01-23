Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Viernes 23 de Enero, 2026
Puente peatonal de Fonatur se conservará; harán obras de reforzamiento

23 enero, 2026
Foto: Luis Castrejon

El puente peatonal ubicado en el paso a desnivel de Fonatur permanecerá en funcionamiento, aunque será sometido a trabajos de mantenimiento y reforzamiento estructural, informó la Dirección General de Desarrollo Urbano.

Ante la preocupación de ciudadanos expresada en redes sociales sobre el futuro del puente, el titular de la dependencia, Roberto Flores Rivera, aclaró que no está prevista su demolición. Solo se retirará una sección que coincide con la zona donde se realiza el paso a desnivel.

“Una de las inquietudes que se ha comentado a través de redes sociales es sobre qué va a pasar con el puente peatonal del paso a desnivel de Fonatur. El puente se mantendrá, pero existe una parte de la estructura donde se realiza el paso a desnivel; esa sección se retirará.”, explicó Flores Rivera.

El funcionario detalló que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) efectuó trabajos técnicos de reestructuración y análisis para reforzar la estructura completa del puente, garantizando su seguridad y funcionalidad para los peatones.

Según el último informe, el paso a desnivel de la glorieta Fonatur registra un avance del 66 %, un 15 % por encima de lo programado en el calendario de obra, con fecha de conclusión prevista para junio de 2026.

  • Luis Castrejón

    Comunicólogo y reportero con más de 10 años de experiencia dentro de los medios nacionales y locales. Soy licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Autónoma de Guadalajara (UAG). Durante mi trabajo periodístico he tenido la oportunidad de cubrir eventos de relevancia nacional e internacional. Hace un año tuve la oportunidad de unirme a CPS Media, donde actualmente conduzco el espacio matutino de CPS Noticias y el programa Panorama Turístico.

