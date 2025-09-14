Puente vacacional: ¿Habrá clases el 15 de septiembre?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) aclaró que el calendario escolar no contempla suspensión de clases el lunes 15 de septiembre, por lo que alumnos y maestros deberían acudir normalmente a las aulas, aunque el martes 16 de septiembre, fecha del Grito de Independencia, será día inhábil en todo el país, por lo que no habría puente vacacional.

De acuerdo con el calendario vigente, el puente vacacional oficial solo aplica para el martes, por tratarse de una fecha de descanso obligatorio. Sin embargo, algunos planteles podrían decidir no laborar el lunes y sumar así un fin de semana largo.

La SEP señaló que el lunes 15 de septiembre es considerado día hábil, pero queda a criterio de cada institución educativa determinar si habrá o no actividades académicas. En algunas escuelas se realizan ceremonias cívicas, por lo que es posible que se autorice la salida anticipada de los alumnos.

El calendario escolar también recuerda que el 16 de septiembre es día inhábil, lo que significa que ninguna institución de educación básica tendrá clases ese día, sin importar el nivel educativo ni el estado del país.

Otros días inhábiles contemplados para este ciclo escolar son el 17 de noviembre y el 25 de diciembre de 2025; así como el 1 de enero, 2 de febrero, 16 de marzo y 1, 5 y 15 de mayo de 2026.

Además, se detallan las fechas de Consejo Técnico Escolar, en las que tampoco habrá clases: 26 de septiembre, 31 de octubre, 28 de noviembre, 30 de enero, 27 de febrero, 27 de marzo, 29 de mayo y 26 de junio.

La SEP reiteró que las familias deben consultar los avisos de cada escuela para confirmar si el puente vacacional se extenderá, ya que la autoridad federal no ha decretado suspensión oficial el 15.

De esta forma, la respuesta a la pregunta sobre si habrá clases el lunes 15 de septiembre es afirmativa: será un día hábil, salvo que la escuela comunique lo contrario. El verdadero descanso llega con el día inhábil del 16 de septiembre, fecha en que se conmemora el Grito de Independencia.