Este fin de semana será el último puente vacacional del 2025

El país se prepara para el último puente vacacional del 2025, que inicia el sábado 15 y concluirá el lunes 17 de noviembre, día que sustituye oficialmente al 20 de noviembre, fecha del aniversario de la Revolución Mexicana. Conforme a la Ley Federal del Trabajo (LFT), este día se considera descanso obligatorio, lo que permitirá un fin de semana largo para millones de trabajadores y estudiantes.

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo precisó que el tercer lunes de noviembre se conmemora el aniversario revolucionario, por lo que deberá otorgarse como día de asueto. Este lineamiento también se encuentra establecido en el calendario escolar de la SEP, por lo cual no habrá clases ese día. En contraste, aunque el 25 de diciembre permanece como día festivo oficial por Navidad, no se generará puente vacacional, ya que la fecha caerá en jueves y deberá respetarse exactamente como lo indica la LFT.

A pesar del carácter obligatorio del descanso, diversos sectores mantendrán sus operaciones el lunes 17 de noviembre. Según el artículo 75 de la LFT, quienes laboren en esa fecha o en cualquier día de descanso obligatorio deberán recibir un pago doble, además del salario correspondiente a la jornada regular. Esta disposición permite que empleadores definan cuántos trabajadores acudirán, pero garantiza que reciban la compensación marcada por la ley.

El cierre del puente vacacional de noviembre deja únicamente pendiente el día 25 de diciembre como último feriado del año, fecha que también coincide con el periodo vacacional que adoptan algunas empresas. En caso de que un trabajador labore durante Navidad, también deberá recibir pago doble. El siguiente día oficial no laborable llegará hasta el 1 de enero de 2026, correspondiente al Año Nuevo.

La Profedet recordó que, si un empleado trabaja en un día festivo y no recibe el pago extraordinario establecido, puede solicitar la intervención de la dependencia para garantizar el cumplimiento de sus derechos.