¡Planifica ya! Estos son los puentes y vacaciones oficiales que México tendrá en 2026

El calendario de días festivos y puentes para México en 2026 ya fue difundido, dando claridad sobre cuándo tendrán descanso obligatorio los trabajadores y fechas relevantes de descanso. La organización de estos días es clave para que familias, empresas y escuelas planifiquen el año con anticipación, considerando tanto fechas históricas como periodos religiosos.

De acuerdo con la información oficial, los mexicanos pueden esperar varias jornadas de descanso distribuidas a lo largo del año, algunas de las cuales coinciden con celebraciones nacionales o conmemoraciones históricas. Estas fechas son importantes no solo para el ocio, sino también para los sectores económicos que dependen del turismo y el comercio.

¿Cuándo será la Semana Santa en 2026?

La Semana Santa 2026 se celebrará del 29 de marzo al 5 de abril, con fechas litúrgicas clave como el Jueves Santo el 2 de abril, Viernes Santo el 3 de abril y el Domingo de Resurrección el 5 de abril. Estas fechas concentran tradiciones religiosas y culturales que se vive intensamente en diversas regiones del país.

Aunque las fechas de Semana Santa son ampliamente reconocidas, es importante señalar que —en términos laborales oficiales— solo algunos de estos días se consideran como días de descanso obligatorio conforme a la legislación vigente, y en muchos casos su impacto depende de acuerdos laborales o de prácticas empresariales específicas.

¿Qué otros días festivos y puentes habrá en 2026?

Además de la Semana Santa, México tendrá varios días feriados obligatorios establecidos por la Ley Federal del Trabajo, que suelen generar puentes largos cuando se acomodan junto con fines de semana. Entre los principales feriados se encuentran el Año Nuevo el 1 de enero, la Conmemoración del Día de la Constitución el 2 de febrero, el Natalicio de Benito Juárez el 16 de marzo, y el Día del Trabajo el 1 de mayo.

Otros descansos obligatorios incluyen el Día de la Independencia el 16 de septiembre, el Día de la Revolución Mexicana el 16 de noviembre y la Navidad el 25 de diciembre. Estas fechas se suman a los periodos de vacaciones escolares y se aprovechan frecuentemente para organizar viajes o actividades familiares.

¿Cómo impacta en la planificación anual?

Conocer el calendario de días festivos y puentes de 2026 permite a trabajadores y estudiantes identificar los momentos ideales para descansar, programar viajes o realizar actividades sociales. Asimismo, sectores como el turismo y la hotelería comienzan a ajustar sus estrategias de ocupación con base en estas fechas.

