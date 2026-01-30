Puerto Chale consolida el avistamiento de ballena gris como motor turístico

Durante el arranque oficial de la temporada de avistamiento de la ballena gris en Puerto Chale, autoridades municipales destacaron el crecimiento turístico y económico que ha registrado esta comunidad pesquera en los últimos cuatro años.

La aún directora de Turismo del municipio de La Paz, Natalia Ruffo Castañón, señaló que el impulso a esta actividad permitió transformar a Puerto Chale en un nuevo destino turístico, generando una mayor derrama económica y diversificación de actividades para sus habitantes.

De acuerdo con cifras oficiales, al inicio de su gestión el flujo de visitantes durante la temporada de avistamiento alcanzaba alrededor de 9 mil personas en un trimestre. Para el cierre del año pasado, la afluencia aumentó a 36 mil turistas, lo que representa un incremento del 300%.

Este crecimiento se tradujo en una derrama económica superior a los 20 millones de pesos en tan solo tres meses, beneficiando directamente a prestadores de servicios locales, quienes ampliaron su oferta hacia actividades como hospedaje, restaurantes, campismo y turismo de aventura, además de recibir capacitación especializada.

Durante la temporada invernal, la bahía de Puerto Chale forma parte del destino final de la migración de la ballena gris, una de las más largas del reino animal, que recorre más de 15 mil kilómetros desde el Mar de Bering hasta Baja California Sur para su reproducción y alumbramiento.

La temporada oficial de avistamiento se desarrolla de enero a marzo, aunque la presencia de los ejemplares puede extenderse hasta mediados de abril, dependiendo de las condiciones ambientales.

