Puerto Chale estrena Cocina Regional y Punto de Encuentro: Un refugio seguro para la comunidad

La comunidad pesquera de Puerto Chale cuenta desde ya con un espacio digno para su desarrollo. En primer lugar, el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, entregó formalmente un Punto de Encuentro Comunitario (PEC) y una Cocina Regional. Asimismo, el mandatario señaló que esta obra busca saldar una deuda histórica con esta zona que sufrió rezagos por mucho tiempo.

Por otro lado, el proyecto destaca por ser un modelo de construcción sustentable. De hecho, el inmueble está equipado con paneles solares, lo que permite aprovechar la energía limpia de la región. Debido a esto, el espacio podrá beneficiar directamente a 415 personas. Asimismo, en caso de lluvias o huracanes, el PEC funcionará como un albergue temporal con capacidad para proteger a 80 habitantes de manera segura.

En cuanto a la realización de la obra, el gobernador agradeció el apoyo de la Fundación ITM. Por lo tanto, destacó que la colaboración entre empresas con visión social y el gobierno es clave para mejorar la vida en las comunidades rurales. “Significa que no solo gana la empresa, sino que también ayudan a Baja California Sur”, expresó. Incluso, reconoció el esfuerzo del personal que trabajó fuera de su horario para terminar este centro.

Un solo equipo por el bienestar social

Sin duda, la presencia de la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero, reforzó el mensaje de unidad institucional. Por esta razón, Castro Cosío hizo un llamado a evitar las divisiones políticas y trabajar como un solo equipo por el bien del pueblo. De igual forma, aseguró que la Cocina Regional será un motor para la organización comunitaria y la promoción de los sabores típicos de esta zona pesquera.

Igualmente, los habitantes de Puerto Chale recibieron con alegría las llaves del inmueble. En resumen, este lugar no es solo un edificio, sino un punto de unión donde se podrán organizar eventos, asambleas y capacitaciones. Por consiguiente, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso de seguir llevando infraestructura de calidad a los rincones más alejados de la media península.

Finalmente, el mandatario estatal adelantó que este es solo uno de los compromisos que se cumplirán en las zonas costeras durante 2026. En conclusión, la entrega de este espacio representa un avance real en la protección civil y el fortalecimiento social de Puerto Chale. Con estas acciones, se busca que todas las familias sudcalifornianas, sin importar donde vivan, tengan acceso a espacios modernos y seguros.

