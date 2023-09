Puerto Chale tendrá pesca deportiva en noviembre como parte del “Fishing in The Five”

La Paz. Puerto Chale será el escenario para el torneo de pesca deportiva del serial “Fishing in the Five” impulsado por el Fondo para la Protección de los Recursos Marinos durante el mes de noviembre los días 11 y 12, aunque oficialmente no hay convocatoria ni conocimiento de la bolsa y especie a capturar, el torneo ha tenido buena respuesta en el arranque de la temporada 2023.

Es importante señalar que hace un mes comenzaron las actividades del segundo campeonato consecutivo del Fonmar, cabe destacar que el año pasado, el serial ha tenido buena respuesta por parte de los pescadores se aventuran en el certamen.

El campeonato nació en el 2023 con el propósito de promover la pesca deportiva en Baja California Sur, por el lapso de un año, se realizan torneos en los cinco municipios, teniendo una considerable inscripción.

El delegado de Puerto Chale afirmó que este tipo de eventos refuerzan al destino que ya se ha vuelto popular gracias al avistamiento de la Ballena Gris y la pesca deportiva ayuda en esa promoción.

“Este torneo atrae a pescadores y amantes de la pesca deportiva de todas partes, lo que impulsa el turismo en nuestra localidad y beneficia a la economía local [..] Además, este evento fomenta la conservación de nuestros recursos naturales marinos, ya que los pescadores participantes están altamente comprometidos con la pesca sostenible, y muchas de las especies que se capturan y liberan durante el torneo”.

Asimismo, mencionó que el hecho de que “Fishing in the Five” esté en Puerto Chale, destaca el avance que ha tenido y aprovecha las riquezas del ecosistema en esa zona del Océano Pacífico.

“Más que una simple competencia de pesca; es una celebración de nuestra cultura marina, una oportunidad para impulsar la economía local y un recordatorio de la importancia de preservar nuestro entorno natural. Estamos muy emocionados por su llegada en noviembre y esperamos recibir a todos los participantes y visitantes con los brazos abiertos.

Fonmar en próximos días, dará a conocer más detalles previos a uno de los tantos torneos que tendrán a lo largo de la temporada 2023-24 del serial anual iniciado desde el año pasado.