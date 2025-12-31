Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Miércoles 31 de Diciembre, 2025
Nacional

Puerto Progreso recibe casi 5 mil cruceristas para despedir este 2025 como líder del sector

La llegada de miles de visitantes activó la oferta turística de Yucatán y generó una derrama económica directa en diversos sectores locales
31 diciembre, 2025
El puerto de Progreso vivió uno de sus días de mayor afluencia al recibir al crucero Carnival Breeze con 4 mil 725 pasajeros a bordo, en lo que representó su último arribo del año y el cierre de un periodo de intensa actividad turística en el litoral yucateco. La magnitud del desembarque reflejó la consolidación del puerto como un punto estratégico para el turismo marítimo internacional en el Golfo de México.

La llegada de esta embarcación activó de inmediato la cadena turística del estado, ya que miles de visitantes se distribuyeron desde la terminal portuaria hacia diversos destinos de Yucatán. Zonas arqueológicas mayas, cenotes, áreas naturales, ciudades con riqueza histórica y la gastronomía regional formaron parte del circuito más demandado por los cruceristas durante su estancia.

El impacto económico de estos arribos se ha convertido en uno de los principales argumentos para impulsar la industria de cruceros en la entidad. Autoridades estatales han destacado que cada jornada de este tipo genera una derrama directa para guías turísticos, transportistas, operadores de tours, comercios locales y comunidades ubicadas en los corredores turísticos más cercanos a Progreso y Mérida.

El arribo del Carnival Breeze no fue un hecho aislado, sino el broche de oro de un año marcado por un alto flujo de cruceros en Yucatán. Este comportamiento confirma una tendencia de recuperación y fortalecimiento del sector turístico regional, en la que el puerto de Progreso ha ganado peso como una de las principales puertas de entrada de turistas internacionales al sureste del país.

La diversificación de experiencias que ofrece Yucatán ha sido clave para sostener esta dinámica. La combinación de patrimonio arqueológico, naturaleza, cultura viva y servicios turísticos formales ha permitido que el estado se mantenga competitivo frente a otros destinos del Caribe y del propio Golfo de México.

En este contexto de crecimiento, el puerto de Progreso también celebró recientemente la llegada del Carnival Spirit, un crucero que arribó por primera vez a esta terminal con 2 mil 133 pasajeros y 926 tripulantes. La presencia de esta embarcación, procedente de Cozumel, reforzó la visibilidad internacional del puerto y amplió el abanico de líneas navieras que apuestan por Yucatán.

La recepción oficial a ese primer arribo, encabezada por el gobernador Joaquín Díaz Mena, evidenció el interés del gobierno estatal por fortalecer la relación con la industria de cruceros. La estrategia apunta a mantener un flujo constante de visitantes, mejorar la infraestructura portuaria y asegurar que los beneficios económicos se distribuyan de manera más amplia en el territorio yucateco.

El cierre del año con casi 5 mil cruceristas en un solo día resume el momento que vive Progreso: un puerto que dejó de ser solo un punto de escala para convertirse en un motor turístico regional. El reto hacia adelante será sostener este crecimiento sin perder el equilibrio entre desarrollo económico, orden urbano y preservación del patrimonio natural y cultural.

