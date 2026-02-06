Puerto Rico mete a México Verde a semifinales de la Serie del Caribe

En una jornada decisiva de la Serie del Caribe, los Cangrejeros de Santurce de Puerto Rico derrotaron 8-3 a los Federales del Chiriquí de Panamá, asegurando su pase a la antesala de la final. Este resultado favoreció directamente a México Verde, representado por los Tomateros de Culiacán, quienes ya tienen su lugar garantizado en la ronda de eliminación directa del certamen de beisbol.

El encuentro disputado en el Estadio Panamericano fue de contrastes. Los Federales del Chiriquí iniciaron con agresividad, pero no lograron capitalizar las bases llenas en la primera entrada. En la sexta entrada, el equipo de Panamá vio cómo sus sueños se desvanecían ante el bateo oportuno de Puerto Rico, lo que confirmó la permanencia de México Verde en la competencia internacional.

La victoria boricua no solo dio vida a los Tomateros de Culiacán, sino que también definió el cruce para México Rojo, los Charros de Jalisco. Al finalizar la ronda con marca de 2-2, los Cangrejeros de Santurce se preparan para enfrentar a la novena de los Charros de Jalisco, en un duelo que promete paralizar el Estadio Panamericano por la histórica rivalidad entre ambas naciones en el beisbol.

Con la eliminación de Panamá, el cuadro de honor para las semifinales de la Serie del Caribe está completo. México Verde se mantiene en la pelea gracias al dominio mostrado por los boricuas sobre los canaleros.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México https://www.facebook.com/TribunaDeMexicoOficial/