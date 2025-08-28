Puerto San Carlos bajo operativo tras reportes de balacera

En medio de la ola de violencia que afecta a los municipios de Comondú y Loreto, este jueves se reportaron detonaciones de arma de fuego en la comunidad de Puerto San Carlos. El hecho provocó un amplio operativo de corporaciones de seguridad en la zona.

De acuerdo con versiones preliminares, el despliegue habría derivado en la detención de al menos cuatro personas. Hasta el momento ninguna autoridad estatal o federal ha confirmado esta información.

Este nuevo episodio ocurre tras una serie de ataques armados registrados en las últimas semanas en la región norte del estado. Dichos hechos han dejado personas lesionadas y sin vida, lo que mantiene a la población en un clima de incertidumbre y alerta.

Se espera que en las próximas horas la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y la Mesa de Seguridad de Baja California Sur emitan un posicionamiento oficial. Con ello se confirmará o descartará lo reportado sobre las detonaciones y las presuntas detenciones en Puerto San Carlos.

